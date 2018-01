PSD se pregăteşte să pedepsească munca. Ce-ar însemna aplicarea impozitului progresiv, pomenită de ministrul Finanţelor. Înapoi la era Năstase

Odată cu instalarea noului Guvern, atât liderul PSD Liviu Dragnea, cât şi ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici au vorbit despre implementarea impozitului pe venitul global, prevăzut în programul de guvernare al PSD. „Impozitul pe venitul global este în analiză la Ministerul Finanţelor, îl vom prezenta atunci când vor fi clarificate toate conceptele, dar fără un sistem informatic bine pus la punct nu vom avea decât o idee pe care vrem s-o aplicăm“, a spus Teodorovici la audierile din Parlament, înainte de a prelua portofoliul Finanţelor.

Numai că impozitul pe venit global, aşa cum îl defineşte PSD, este inutil. Să luăm un exemplu. Un angajat câştigă 2.000 de lei pe cartea de muncă, dar în plus mai are încă două contracte pe drepturi de autor, de la doi angajatori diferiţi, de câte 2.000 de lei fiecare. În total, încasează lunar 6.000 de lei. În acest moment, impozitul pe venit este de 10%. Aşadar, fiecare angajator îi va reţine angajatului câte 200 de lei din cele trei surse de venit. Practic, salariatul plăteşţe lunar statului un impozit de 600 de lei. Ce înseamnă impozitul pe venitul global? Statul contabilizează toate cele trei venituri ale angajatului şi impune un impozit de 10% pe venitul total, adică 10% direct pe 6.000 de lei, nu defalcat pe fiecare 2.000 de lei în parte. Banii pe care îi încasează statul vor fi tot 600 de lei, numai că s-ar numi impozit pe venitul global. Statul n-ar încasa niciun leu în plus, deci care e noima? Niciuna.

Însă surse din PSD au declarat pentru „Adevărul“ că impozitul pe venitul global ar veni la pachet cu impozitul progresiv. „Nu exclud revenirea la impozitarea progresivă, dacă are o logică“, a spus şi Eugen Teodorovici. Şi, din perspectiva statului, are o logică.

Să păstrăm acelaşi exemplu. Un angajat câştigă 2.000 de lei pe cartea de muncă, plus încă 4.000 de lei din două contracte din drepturi de autor. În cazul impozitului progresiv, statul stabileşte nişte praguri de impozitare în funcţie de venituri. Să presupunem nişte praguri ipotetice: 10% impozit pentru venituri sub 2.000 de lei; 15% impozit pentru venituri între 2.000 şi 4.000 de lei; 20% impozit pentru venituri între peste 4.000 de lei. Pragurile nu sunt pur ipotetice. Potrivit unor surse din PSD, praguri apropiate de aceste sume s-au luat în discuţie.

Muncă multă în folosul statului

Revenim la exemplul nostru, cu angajatul care câştigă 6.000 de lei din trei surse diferite. Automat, statul îi opreşte câte 10% din cele trei lefuri de 2.000 de lei. Deci în găleata bugetară ajung 600 de lei ca impozit pe un venit de 6.000 de lei. Aici intervine combinaţia dintre impozitul pe venitul global şi impozitul progresiv. Tăiem 600 de lei din câştigul total de 6.000 de lei şi anagajatului îi rămân 5.4000 de lei. Dacă ne raportăm la pragul ipotetic de mai sus, acest venit - 5.400 de lei - ar mai trebui impozitat o dată cu 20%, căci depăşeşte pragul de 4.000 de lei. Adică alţi 1.080 de lei pe care angajatul, din munca sa, trebuie să îi dea statului. Dacă adunăm cele două impozite, rezultă că la un salariu de 6.000 de lei obţinut din trei job-uri, un anagajt ajunge să plătească statului 1.680 de lei, adică 28% din suma câştigată. Practic, aproape una dintre cele trei lefuri ajunge în buzunarul statului.

Potrivit programului de guvernare al PSD, Guvernul urmează să ofere anumite facilităţi fiscale sau deduceri de impozite persoanelor care depăşesc anumite praguri de impozitare, însă, chiar şi aşa, în buzunarul statului vor intra mai mulţi bani de pe urma impozitului progresiv decât de pe urma cotei de impozitare aflată acum în vigoare (10%). Deci impozitul pe venitul global are logică numai dacă vine la pachet cu impozitul progresiv. Iar discuţia despre trecerea la impozitul progresiv se poartă în contextul în care guvernarea PSD adună de unde poate bani pentru a acoperi găurile din bugetul de stat.

„Impozitul global pe venit, rămâne“

Sursele citate susţin că liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, se opune impozitării progresive, în condiţiile în care este o măsură profund de stânga, iar partidul pe care îl conduce se prezintă drept unul liberal. Întrebat de „Adevărul“ dacă se opune impozitării progresive, deputatul ALDE Varujan Vosganian a răspuns: „Pe agenda ALDE nu se află creşterea de impozite. Ceea ce a spus domnul Teodorovici, întrebaţi-l pe domnul Teodorovici“.

Chiar dacă în interiorul coaliţiei de guvernare s-a opus impozitului progresiv, Călin Popescu Tăriceanu susţine impozitul pe venitul global, deşi cele două forme de impozitare nu au logică una fără alta. „Impozitul global pe venit, care a fost anunţat la începutul programului de guvernare, va rămâne în continuare, dar nu pot astăzi să vă dau un termen referitor la introducerea lui, pentru că Ministerul de Finanţe are de făcut o pregătire amplă şi amănunţită. Taxe şi impozite noi, nu“, a spus liderul ALDE în urmă cu o săptămână.

În 2005, Călin Popescu Tăriceanu, din postura de premier, a desfiinţat impozitul progresiv şi a implementat cota unică: 16% la acea vreme, redusă de guvernarea PSD la 10% începând cu 1 ianaurie 2018.