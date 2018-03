VIDEO Iohannis, după întâlnirea cu preşedintele Serbiei: România este dispusă să se implice cât de mult poate pentru soluţionarea „problemei Kosovo”

UPDATE: Într-o conferinţă de presă comună, preşedintele României, Klaus Iohannis, a menţionat principalele teme de discuţie printre care situaţia minorităţilor sârbe şi a celor româneşti din ambele state, dar şi relaţiile economice îmbunătăţite şi parteneriatul pe mai multe sectoare ale celor două ţări.

„Am abordat o largă varietate de teme, rezultatele se vor vedea. Am discutat despre relaţia bilaterală, despre ce măsuri ar fi necesare pentru a stimula relaţia economică între ţările noastre. Serbia e principalul partener în Balcanii de Vest. Am vorbit evident şi despre românii din Serbia şi despre sârbii din România, care au un rol foarte important. S-au făcut şi se vor face în continuare paşi în această privinţă”.

Klaus Iohannis a mai declarat că România este dispusă să se implice cât de mult este nevoie pentru soluţionarea „chestiunii Kosovo”.

„Am discutat despre aspiraţiile europene ale Serbiei şi despre Kosovo. Kosovo este o temă complicată şi cred că soluţionarea problemei va însemna un pas enorm pentru Uniunea Europeană şi pentru toată zona noastră. Vom rămâne în legătură pentru a discuta rolul României în soluţionarea aceste probleme. Suntem dispuşi să ne implicăm în găsirea unei soluţii pentru întreaga zonă”, a spus Iohannis.

Aleksandar Vučic a precizat, la rândul său, că România este una dintre puţinele ţări cu care Serbia nu a avut un conflict militar şi a ţinut să îi mulţumească lui Klaus Iohannis pentru sprijinul oferit Serbiei în demersurile pentru aderarea la Uniunea Europeană.

„Serbia şi România sunt legate de o prietenie tradiţională. Sunt foarte puţine popoare în regiune cu care nu am avut războaie, România e unul dintre ele. Sunt recunoscător lui Klaus Iohannis pentru sprijinul pe care România îl acordă Serbiei pe calea europeană şi în chestiunea Kosovo. Este cert că România nu a recunoscut Kosovo, este o problemă mare pentru noi Kosovo, dar suntem dispuşi şi noi să găsim o soluţie de compromis. Sunt convins că România va pune, pe perioada preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, printre problemele superioare, intrarea ţărilor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană”, a explicat acesta.

Preşedintele sârb a mai declarat că vor fi implementate programe de predare pentru copiii minorităţilor române, dar vor fi îmbunătăţite şi programele din sectorul mass-media, dar a propus şi o mai strânsă colaborare a celor două state pentru dezvoltarea sectorului economic şi turistic.

„Ne vom ocupa de şcolarizarea copiilor ce provin din minorităţi române, nu il vom dezamăgi pe domnul preşedinte în acest sens. Ne vom asigura că drepturile minorităţilor sunt respectate. Schimburile economice s-au dublat, România nu e doar cea mai mare ţară cu care Serbia se învecinează, ci unul dintre partenerii importanţi. A fost surprinzătoare vizita turiştilor români anul trecut. Aproape 67.000 de români au vizitat Belgradul. Ne dorim ca prietenii noştri români să fie mulţumiţi de relaţiile noastre. Am discutat despre Dunăre şi despre strategia dunăreană, noi cu siguranţă nu am beneficiat suficient de fondurile europene, dar colaborarea între noi ar fi importantă în acest loc. Sper că vom putea îmbunătăţi atât turismul cât şi circulaţia pe care o folosesc cetăţenii ţărilor noastre”, a spus Aleksandar Vučic.

Ceremonia primirii oficiale a avut loc la Palatul Cotroceni, la ora 10.30. Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a salutat în limba română garda de onoare.

În cadrul discuţiilor, Klaus Iohannis şi Aleksandar Vučić vor aborda căile de aprofundare a cooperării bilaterale, atât la nivel politic, cât şi economic şi sectorial. De asemenea, vor fi discutate modalităţile de sprijin din partea României al procesului de aderare a Serbiei la Uniunea Europeană, inclusiv din perspectiva deţinerii de către ţara noastră a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019.

Preşedintele României şi preşedintele Republicii Serbia vor aborda totodată, în cadrul întâlnirii, problematica minorităţilor naţionale din cele două ţări, aspecte de interes comun privind cooperarea în Balcanii de Vest şi principalele evoluţii în dosarul „Kosovo”, mai precizează sursa citată.

Ulterior, preşedintele sârb se va întâlni cu premierul Viorica Dăncilă, care va oferi şi un dejun de lucru în onoarea sa, la Vila Lac 1. Întâlnirea cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, este programată la ora 15:15.