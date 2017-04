Predoiu, replică pentru Turcan: Am fost şi eu prin organizaţii şi am constatat că PNL nu e deloc praf

„Am fost şi eu prin organizaţiile PNL şi am constatat că PNL nu e deloc praf, are încă structuri puternice, dar se străduiesc unii să-l facă praf prin alegeri la «masa verde», operaţiuni jucăuse şi buclucaşe cu baza de date MyPNL şi toate astea în timp ce-şi pun pe Facebook cuvinte frumoase ticluite de consultanţi fancy”, a scris Cătălin Predoiu joi seara pe Facebook.





Prim-vicepreşedintele PNL mai spune că în timp ce liberalii se ceartă din cauza alegerilor interne, ţara este făcută ”praf” de către Dragnea.





„În timpul ăsta, PSD face praf ţara cu biciul Ayatolahului Dragnea, împletit din două funii: devalizarea finanţelor publice şi bramburirea statului, doar, doar se amână momentul adevărului judiciar. Sunt multe de reparat şi de făcut după 17 iunie!”, a mai adăugat el.





Postarea lui Cătălin Predoiu vine la aproape o săptămână de la declaraţiile Ralucăi Turcan, care a spus că partidul pe care îl conduce nu „ar fi fost mai breaz” la guvernare decât actualul Guvern, ea subliniind că la alegerile parlamentare din decembrie „PNL a fost praf”.





„Gândiţi-vă că am fi ajuns la guvernare cu acest partid care scârţâie din toate încheieturile. Credeţi sincer că PNL ar fi fost mai breaz la guvernare decât cei de acum? (...) Imediat ce am fost aleasă în funcţie, am comandat un raport profesionist pentru a înţelege ce s-a întâmplat cu PNL. Concluzia acestui raport a fost că, în pofida unor rezultate foarte bune, Partidul Naţional Liberal a fost praf. Am spus-o şi o repet cu riscul de a deranja”, a spus Raluca Turcan duminică, la Cluj.