Ponta:Idioţenia revoluţiei fiscale. Inflaţia se apropie de 6% şi de vină este Guvernul prin politicile populiste şi incompetente, nu BNR, Soros sau «Statul Paralel»

Fostul lider PSD, Victor Ponta, a comentat joi, într-o postare pe Facebook, noul raport emis de Institutul Naţional de Statistică, potrivit căruia rata anuală a inflaţiei a urcat la 5% în martie 2018, pe fondul scumpirii mărfurilor nealimentare cu 6,57%, a celor alimentare cu 4,01% şi a serviciilor cu 2.9%. Acesta a declarat că „idioţenia revoluţiei fiscale” împreună cu „inflaţia care se apropie de 6%” sunt cele două elemente care au făcut ca „promisiunea lui Dragnea de creştere cu 25% a salariilor” să fie „cea mai mare minciună de la Băsescu încoace” şi a anunţat că „în realitate veniturile oamenilor au scăzut cu 2%”.

„Idioţenia «revoluţiei fiscale» care a trecut contribuţiile de la angajator la angajat plus inflaţia care se apropie de 6% ( pentru inflaţie este de vină Guvernul prin politicile sale populiste şi incompetente - nu BNR, Soroş sau «Statul Paralel»). Împreună acestea două elemente au făcut din marea promisiune a lui Dragnea de creştere cu 25% a salariilor cea mai mare minciună de la Băsescu încoace - în realitate veniturile oamenilor au scăzut cu 2% (spune INS care este sub controlul Guvernului dar nu poate să falsifice datele şi să ajungem ca Grecia in 2011)!”, a scris Ponta pe Facebook.

Fostul premier a adăugat că România se împrumută în fiecare lună cu 500 de milioane de euro pentru a finanţa deficitul, dar şi că, tot lunar, „pierde 100 de milioane de euro fonduri europene nerambursabile”. În plus, Ponta l-a comparat pe Liviu Dragnea cu Viktor Orban, precizând că liderul PSD ar fi împrumutat de la premierul ungar doar „ce este autoritar şi nedemocratic”.

„În fiecare lună ies din ţară 1 miliard de euro prin importuri mai mari decât exporturi / în fiecare lună ne împrumutăm 500 milioane de euro pentru finanţarea deficitului (cheltuim mai mult decât încasăm) / în fiecare lună pierdem 100 milioane de euro fonduri europene nerambursabile .... Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă ne explică în fiecare seară la acelaşi televizor ce bine ne merge dar oamenii răi „din afară” nu ne lasă în pace!

Dragnea a „progresat” de la modelul Băsescu la modelul Viktor Orban, dar îl imită pe Orban doar la ce este autoritar şi nedemocratic şi la găsit vinovaţi externi - la lucrurile bune nu este în stare!

Fac aceste observaţii în calitate de fost Premier care a readus, cu oameni competenţi în echipă şi politici publice serioase stabilitatea şi predictibilitate, creşterea economică în buzunarele românilor (după trei ani de austeritate şi criză) şi reforme fiscale care au încurajat mediul de afaceri şi investiţiile străine directe!”, a conchis Ponta.