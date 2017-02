Ponta, întâlnire cu foştii săi miniştri: Împlinim un an de la înfiinţarea fundaţiei

Chestionat de presă în legătură cu întâlnirea pe care urmează să o aibă cu foştii miniştri ai guvernelor sale, Victor Ponta a susţinut că întrevederea are loc cu ocazia împlinirii unui an de la înfiinţarea fundatiei Black Sea Regional Project.

„Am amânat-o sâmbătă pentru că plec din ţară. Am făcut un an de la înfiiinţarea fundaţiei (Black Sea Regional Project – n.r.) şi am vorbit cu toţi colegii, foşti miniştri, să ne vedem cu ocazia împlinirii unui an. Dar, din păcate, sâmbătă sunt plecat din ţară şi ne vedem în martie”, a afirmat Victor Ponta.