Ponta: „Anul trecut mai degrabă am fost apropiat de Tăriceanu şi de Daniel Constantin“. Ce spune despre demisia sa

Ponta a declarat, miercuri seara, într-o intervenţie la România TV, că nu se va rupe coaliţia de guvernare.„Nu ştiu exact care sunt speculaţiile, nu cred că se rupe nicio coaliţie şi nici nu vreau să se rupă vreo coaliţie. Eu aş vrea să aibă succes coaliţia actuală, pentru că anul trecut, chiar dacă n-am avut practic niciun fel de implicare, nicio funcţie, nicio relaţie cu conducerea PSD, mai degrabă am fost apropiat de Tăriceanu şi de Daniel Constantin, am fost în cele două campanii electorale, că m-au invitat colegii mei de la PSD. Am făcut campanie, bănuiesc că am convins un număr de oameni să voteze pentru PSD-ALDE şi vreau să aibă succes coaliţia. Eu nu cred şi nu mă puteţi bănui, oricât de rău aş fi eu, că îmi doresc să câştige domnul Iohannis şi PNL. Vă aduc aminte că anul trecut, când nu-i critica nimeni pe domnul Iohannis şi pe guvernul tehnocrat mi-am făcut datoria să-i critic atunci când greşeau", a spus fostul premier.

El a susţinut că nu va spune niciodată nimic rău despre PSD, dar prin prisma experienţei sale are dreptul de a spune unele lucruri care privesc întreaga societate.

„De la mine n-o să auziţi nici peste un an, nici peste zece, nici peste 50 ceva de rău despre PSD. Eu n-am făcut politică în niciun alt partid, eu n-am venit din alt partid în PSD şi sincer să fiu dacă nu o să mai fiu în PSD în niciun caz nu mă duc la alt partid. Ceea ce am câştigat în aceşti ani de politică şi în urma funcţiilor pe care le-am ocupat cu sprijinul PSD şi al oamenilor care au votat PSD este o experienţă şi dreptul de a spune nişte lucruri care ne privesc pe toţi. Dacă am eu o problemă personală cu domnul Dragnea, asta e strict problema noastră, nu interesează pe nimeni altcineva, e o chestiune strict personală“, a completat Ponta.

Tăriceanu, împotriva „rupturilor“ din ALDE sau PSD

Pe de altă parte, copreşedintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu consideră că, pentru actuala coaliţie de guvernare, ar fi „perdant" să se producă o ruptură fie în PSD, fie în formaţiunea politică pe care o conduce.

„Cred că ar fi perdant pentru actuala coaliţie de guvernare o ruptură să se producă fie în PSD, fie în ALDE. Eu sper să nu se întâmple acest lucru. În ceea ce priveşte ALDE, am avut cu colegul meu, copreşedintele Daniel Constantin, în câteva rânduri, nişte discuţii legate de acest subiect şi el mi-a spus că nu are niciun fel de intenţie să facă acest pas“, declarat Tăriceanu la Antena 3.