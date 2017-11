PNL ar urma să depună astăzi moţiunea simplă pe energie: Cerem demisia ministrului Toma Petcu pentru creşterea alarmantă a preţului la energie electrică

”Vrem să tragem un semnal puternic de alarmă şi cerem demisia şi demiterea ministrului Toma Petcu pentru mai multe lucruri, în principal pentru creşterea galopantă şi alarmantă a preţului la energie electrică. Ne vom trezi în plină iarnă că populaţia va trebui să plătească mai mult, poate ne vom trezi în iarnă cu probleme în alimentarea cu energie electrică”, a declarat, luni, vicepreşedintele PNL, Virgil Popescu la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL.

El a spus că sunt probleme în asigurarea stocurilor de gaze naturale pentru populaţie, acestea fiind mult mai mici decât anul trecut.

”Asta înseamnă că Guvernul este inconştient. Nu poţi într-o iarnă care se anunţă mai grea să asiguri stocuri mai mici decât dacă cumva nu ai un interes să provoci o nouă criză a gazelor, să provoci o criză a gazelor care nu poate să ajute decât importul de gaze şi un import scump pentru că nimeni nu-ţi vinde gaze ieftine în condiţiile în care tu ai criză în ţară, gaze ruseşti de la Gazprom”, a mai spus Popescu.

Vicepreşedintele PNL a explicat că unul dintre punctele moţiunii simple care ar urma să fie depuse marţi de către deputaţii liberali va fi şi politizarea excesivă a companiilor din energie.

”S-au pus tot felul de oameni, am dat şi în comisiile reunite ale Parlamentului celebre exemple, precum cel al domnului Gabriel Gheorghe care habar nu are nimic cu domeniul energiei şi l-am pus la ANRE. De asemenea, Nuclear Electrica ni se pare că în momentul de faţă este o vulnerabilitate cu managementul pe care îl are. Acolo se întâmplă lucruri ciudate. Se încearcă, după părerea noastră, distrugerea mecanismului integrat de producere a energiei electrice din domeniul nuclear, problema stocului de apă grea de la Drobeta-Turnu Severin, stoc care este necesar pentru funcţionarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă lăsat de izbelişte de Ministerul Energiei care a promis în august că o va rezolva şi nu s-a rezolvat nimic”, a mai declarat Virgil Popescu.

El a spus că PNL vrea să tragă un puternic semnal de alarmă asupra decapitalizării firmelor cu capital de stat din energie.

”90% din dividende speciale au fost luate cu peste un miliard de lei, a lăsat companiile fără bani de investiţii, iar Transelectrica a văzut pe pielea ei cum arată ce s-a întâmplat săptămâna trecută. De asemenea, mineritul din Valea Jiului lăsat de izbelişte. Acolo oamenii mor şi este păcat că se întâmplă aşa ceva în anul 2017. Lucrările de investiţie au fost sistate, iar culmea noi importăm cărbune din Africa de Sud pentru că ne spune ministrul Toma Petcu că este mai ieftin cu 40%”, a mai explicat Popescu.