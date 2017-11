Petre Daea vrea anchetă pe tema scumpirii ouălor. Explicaţia ministrului: Când temperaturile scad, apare curba de ouat

„Oul a ajuns până la 1 leu. Unele cauze sunt explicabile“, a declarat ministrul Agriculturii care a precizat că un ou iese pe poarta fabricii la preţul de 0,36 lei şi ajunge pe piaţă la un leu.

„În perioada de toamnă scade numărul de ouă“, a mai afirmat Daea care a explicat fenomenul „curbei de ouat“. „La această dată, toamna, de regulă, când temperaturile scad, apare curba de ouat în gospodării. Aşadar, are loc şi scăderea numărului de ouă“, a mai spus Daea.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sâmbătă, la Sibiu, că aşteaptă explicaţiile Consiliului Concurenţei privind creşterea preţurilor unor alimente, în special carne şi ouă, Ministerul Agriculturii negăsind niciun factor care să justifice aceste scumpiri.

„Preţurile la o serie de produse au început să crească şi pentru fiecare produs ne-am dus la raft să vedem ce se întâmplă. Am fost şi la producători să vedem ce se întâmplă şi am constatat acolo că nu există modificări în costul de producţie şi atunci am solicitat sprijinul Consiliului Concurenţei pentru că noi nu găsim elemente care să justifice asemenea preţuri. Cei de la Consiliul Concurenţei sunt specialişti în domeniu şi au şi instrumentele legale, ca să vedem dacă există şi altfel de factori. Aşteptăm răspunsul lor ca să avem tabloul complet”, a declarat Daea.