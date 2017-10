Partidele politice au datoria de a fi responsabile şi de a asigura pacea socială, împotriva unui demers ilegitim, anti-democratic, bazat pe ură şi otravă turnată în minţile şi sufletele românilor timp de doi ani. Parlamentul şi Curtea Constituţională trebuie să gestioneze situaţia într-un mod cât se poate de matur şi să se asigure că România îşi va găsi în continuare locul într-o Europă consolidată, o Europă a valorilor democratice, în care minorităţile sunt protejate şi respectate, iar actele fanaticilor religioşi nu sunt ridicate la rang de politică de stat. Constituţia este actul fundamental care ghidează o societate, iar modificarea ei trebuie să fie făcută că rezultat al unui larg consens la nivelul societăţii.

Partidele trebuie să demonstreze că au capacitatea să ducă România pe un drum european, nu unul retrograd.

O eventuală modificare a Constituţiei în sensul dorit de Coaliţia pentru Familie ar izola România şi ne-ar arunca înapoi în timp, într-o perioada în care o serie de majorităţi de moment dictează cu privire la viaţa altor cetăţeni. E doar un pas de la modificarea actului fundamental până la o eventuală recriminalizare a homosexualităţii. Deja vedem semnale cu privire la interzicerea manifestărilor publice din partea minorităţilor sexuale. În Rusia lui Putin s-a marşat exact pe această idee, a interzicerii aşa-zisei „propagande homosexuale“, în 2013, o încercare similară a avut loc şi în Letonia în alelaşi an, unde grupuri conservatoare au strâns 30.000 de semnături pentru promovarea unei legi privind „propagandă homosexuală“. Anul 2013 a fost, de altfel, marcat de astfel de încercări în mai multe ţări din fostul bloc sovietic: Moldova, Armenia, Belarus. În anii următori, Kazakhstanul şi Kirgistanul au urmat acelaşi traseu. O propunere similară am auzit anul acesta venită din partea senatorului PSD penticostal Ioan Deneş.

Aceste grupuri otrăvesc minţile şi sufletele românilor de doi ani, fără scrupule, fără mănuşi, fără pic de respect pentru decenţa sau morala publică.

De altfel, grupurile neo-protestante, penticostale şi baptiste, ocupă un loc central în Coaliţia pentru Familie. Viorel Iuga, preşedintele Uniunii Baptiste, iese la rampă des cu mesaje de sprijin pentru modificarea Constituţiei, fiind promovat constant de Coaliţia pentru Familie, alături de Virgil Achihai, preşedinte al Uniunilor Bisericilor Creştine după Evanghelie. Aceste grupuri activează inclusiv politicieni care le împărtăşesc viziunea, cum ar fi pesedistul Titus Corlăţean, penelistul baptist Ben Oni Ardelean. Unii dintre noi ne amintim mesajul plin de ură al lui Petru Vidu, pastor la Biserica Emanuel din Oradea, care vorbea în octombrie 2016, la un mare miting al Coaliţiei pentru Familie, despre „scârboşenie“ şi „sodomie“ referindu-se la homosexualitate. De altfel, Biserica Emanuel are şi o universitate baptistă, Universitatea Emanuel din Oradea, unde rector este Paul Negruţ, o altă voce promovată intens de Coaliţia pentru Familie. Mai recent, aceeaşi coaliţie a participat în SUA la cea de-a 49-a Convenţie a Bisericilor Penticostale Române din SUA şi Canada, în Phoenix, Arizona. Despre legăturile dintre Coaliţia pentru Familie şi grupurile de ură Liberty Council şi Alliance Defending Freedom am mai scris. Acum, Mihai Mihet, omul de legătură dintre Liberty Council şi Coaliţia pentru Familie a facilitat o vizită în România a lui Kim Davis, funcţionara americană care a refuzat să oficieze căsătorii gay în 2015.

Aceste grupuri otrăvesc minţile şi sufletele românilor de doi ani, fără scrupule, fără mănuşi, fără pic de respect pentru decenţa sau morala publică. Ne spun că demersul lor nu atacă minorităţile sexuale, însă constant atacă persoanele LGBT, vorbesc despre identitatea de gen, despre homosexualitate, despre aşa-zisele pericole. Mare parte din discurs este importat direct din manualele conservatorilor americani, fără nicio legătură cu contextul românesc, unde minorităţile sexuale nu au deranjat pe nimeni şi nu au niciun fel de drept.

Nu avem cum să legitimăm acest demers anti-democratic, menit să pună la îndoială valorile fundamentale pe care ar trebui să fie construită societatea în care trăim

Avem datoria să ne apărăm Constituţia de fanaticii religioşi. Partidele trebuie să demonstreze că au capacitatea să ducă România pe un drum european, nu unul retrograd, şi să respingă iniţiativa de modificare a Constituţiei în Senat. Nu trebuie să împărţim România în două tabere, nu trebuie să încurajăm această fractură în societate, trebuie să scoatem la lumină minciunile şi intoxicările continue propagate de Coaliţia pentru Familie şi acoliţii lor. Nu avem cum să legitimăm acest demers anti-democratic, menit să pună la îndoială valorile fundamentale pe care ar trebui să fie construită societatea în care trăim: buna înţelegere, respectul reciproc, protecţia fiecărui cetăţean în faţa legii şi dragostea de aproape.