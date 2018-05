Olguţa Vasilescu, aluzie nefericită la Colectiv, după plângerea penală pe numele lui Dăncilă: La ce mai vor să dea foc ca să preia guvernarea

Vasilescu a vorbit cu subiect şi predicat despre plecarea lui Ponta de la guvernare după tragedia de la Colectiv.

„Asistăm la un mod de operare care a fost aplicat şi în 2016 când a fost demis Ponta. Şi în 2015, şi acum, preşedintele Iohannis doreşte să dea jos o guvernare legitimă aleasă de majoritatea românilor“, a mai afirmat reprezentanta PSD.

Orban: Am considerat că e o obligaţie morală pentru mine

Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus o plângere penală pe numele Vioricăi Dăncilă, premierul fiind acuzat de „înaltă trădare“.

„Am depus o sesizare la PICCJ privind anumite fapte săvârşite de Viorica Dăncilă, dar şi de preşedintele Liviu Dragnea. Această sesizare este depusă de mine, Ludovic Orban, în calitate de cetăţean al României. Am considerat că e o obligaţie morală pentru mine. Niciodată nu am acceptat să închid ochii, să tac, să fiu pasiv, atunci când am constatat lucruri grave care afectează interesele fundamentale ale României, iar ceea ce se întâmplă de o bună bucată de vreme riscă să distrugă orice urmă de credibilitate a României pe plan extern, riscă să dinamiteze punţi care au fost construite în zeci de ani de România şi alte ţări, de asemenea riscă să pună în pericol interese fundamentale ale României care sunt puse pe tarabă ca la talcioc de Dragnea şi de acoliţii lui pentru diferite interese de natură personală”, a declarat Orban.