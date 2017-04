O nouă lege marca Nicolicea: Dacă CEDO decide că un deţinut a stat în condiţii inumane, atunci toţi puşcăriaşii din acel penitenciar vor avea pedepse reduse

Dezbaterile asupra proiectului Guvernului privind reducerea cu trei zile a pedepselor cu închisoare pentru 30 de zile executate în condiţii inumane au avut loc luni, în Comisia juridică, nefiind stabilită, potrivit ordinii de zi, o nouă discuţie marţi. Azi însă, după aproximativ o oră de dezbateri pe tema legii retrocedării, preşedintele Comisiei, Eugen Nicolicea, a cerut reluarea subiectului condiţiilor din închisori, în pofida protestelor USR.

Eugen Nicolicea a avansat ideea schimbării radicale a filosofiei legii, astfel încât deţinuţii să nu mai primească reduceri de pedepse de la caz la caz, în funcţie de cum au executat pedeapsa, ci să primească reduceri automat toţi deţinuţii dintr-o clădire a unei închisori în care condiţiile au fost stabilite ca fiind "inumane". Acest lucru ar presupune o "clasificare a penitenciarelor", pe care Nicolicea o vrea făcută de către Ministerul Justiţiei.

"Dacă un deţinut dintr-o anumită clădire a primit o decizie CEDO pentru condiţii inumane, e clară (situaţia din penitenciar - n.r.). Mai avem şi un raport al Avocatului Poporului şi o autoevaluare a penitenciarelor, care ştie cel mai bine. În urma acestor documente propuse ca această clasificare, care se va publica în Monitorul Oficial, să se facă din ordin al ministrului Justiţiei. (...) Consider că penitenciarele sunt în subordinea ministrului Justiţiei, este autoritatea competentă care să emită un astfel de ordin", a afirmat Nicolicea.

El a spus că după această evaluare se vor da compensări, "în funcţie de cât ai stat" în penitenciar, intuind că ea se va aplica şi celor care şi-au ispăşit deja pedeapsa, pentru că legea ar trebui să conţină şi "o nouă compensare", dacă încă eşti încarcerat. Ideea lui Nicolicea este ca această clasificare să fie reluată anual.

Reprezentantul Ministerului Justiţiei, prezent la lucrările Comisiei, s-a împotrivit, afirmând că MJ nu este "cea mai potrivită" instituţie pentru a face această clasificare, cerând ca Parlamentul să anexeze la lege această măsură, moment în care Nicolicea a răspuns iritat: "Parlamentul este cel mai lent organism. În ceea ce mă priveşte, eu doresc o soluţie simplă şi rapidă. Dacă dumneavoastră spuneţi să facem o lege de clasificare...".

Şi deputatul UDMR Marton Arpad a criticat poziţia Ministerului Justiţiei. "M-a surprins, aţi pus sub semnul întrebării întreaga lege. Adică, această lege se va aplica, adică actualul guvern Grindeanu, prin reprezentantul Ministerului Justiţiei, nu mai este de acord cu un proiect de lege dat de acest Guvern? Nu vă supăraţi, dar asta am dedus din expunere, că se pune sub semnul întrebării viabilitatea acestei legi", a spus deputatul.

Reprezentantul Ministerului a încercat să argumenteze că nu se poate face o clasificare pe întreaga clădire, având în vedere că unele spaţii sunt conforme, iar altele nu, idee care a fost, la rândul ei, respinsă de Nicolicea.

"Nu putem merge pe cămăruţă, ci pe clădire. Unii vor fi dezavantajaţi de asta, alţii vor fi avantajaţi. Dacă vrem o soluţie rapidă, aşa facem. Dacă ai o cameră cu condiţii proaste, e vina penitenciarului", a spus preşedintele Comisiei juridice. El a precizat că această clasificare cu compensări trebuie să meargă şi în trecut, "până la data la care cel mai vechi deţinut a executat pedeapsa".

Reprezentantul Ministerului Justiţiei a insistat ca filosofia actualei legi să nu fie schimbată, respectiv reducerile de pedepse să se dea de la caz la caz.

"Versiunea pe care o susţinem este cea regăsită în forma asumată de Guvern. (...) Deci nu o aplicare globală, care să faciliteze inechităţi, ci fiecare caz în parte, să se vadă dacă acele persoane au stat supraaglomerate. Forma iniţială a Guvernului nu avea în vedere o clasificare a penitenciarelor", a spus el.

Decizia lui Eugen Nicolicea a fost înfiinţarea unui grup de lucru în interiorul Comisiei juridice, format dintr-un singur membru din partea fiecărui grup parlamentar, care să analizeze această propunere. Din grup vor face parte Eugen Nicolicea (PSD), Steluţa Cătăniciu (ALDE), Marton Arpad (UDMR) şi Stelian-Cristian Ion (USR). PMP şi PNL nu au momentan reprezentant, fiind absenţi de la lucrări, liberalii venind după momentul în care subcomisia a fost stabilită.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dezbătut, luni, proiectul de lege privind reducerea pedepselor private de libertate pentru deţinuţii încarceraţi în condiţii necorespunzătoare, UDMR propunând ca beneficiul să fie de 9 zile pe lună, în loc de 3, aşa cum a prevăzut iniţial Guvernul. Deputaţii PSD şi ALDE au anunţat că susţin această majorare.