Recunosc că m-au enervat foarte tare gogomăniile spuse de doamna ministră cu două zile în urmă, când, în mod corect şi în conformitate cu prevederile legii, CES a decis să nu introducă pe ordinea de zi propunerea de OUG venită din partea guvernului. Cadrul legal reglementa chestiunea cu salariaţii angajaţi în baza unui contract part-time la stat şi care ar fi trebuit ca pentru luna ianuarie să vină cu bani de acasă în ziua de salariu.



Sun, amân nişte întâlniri, reprogramez o alta, mă înjură vreo doi că le-am încurcat şi lor ziua şi mă duc să îmi fac datoria de membru în plenul CES.



Ajung în sală pe la 11 fără 10. În spatele sălii sunt o mulţime de ziarişti cu o tonă de camere ţintite către sala de plen. Salut oamenii de la Sindicate, salut şi pe cei de la Patronate şi încep să glumesc cu ai mei, cei din societatea civilă. Ne amuzăm de aberaţiile propuse şi de faptul că în 2 zile am primit 3 forme profund diferite de OUG. Realizăm ca ale noastre comisii au dezbătut o formă „veche“ şi că „seara, că hoţii“ au venit cu o altă formă care obligă mediul să acopere gaura salariaţilor part-time angajaţi la ei. Ăştia de la Patronate sunt foc şi pară că nu s-a consultat nimeni cu ei şi zic că alt vot decât cel nefavorabil nu este posibil. Cam toţi reprezentaţii societăţii civile îşi menţin opinia de acum 2 zile de a vota nefavorabil aşa că singurii care par să fie de acord, pe bună dreptate ţinând cont de specificul misiunii lor, cu propunerea legislativă sunt reprezentaţii confederaţiilor sindicale. Întreb unul dintre reprezentaţii lor cei mai influenţi cum au de gând să voteze şi-mi spune că „habar nu are“, conştient fiind că ceea ce guvernul ne-a propus e o chestiune făcută pe genunchi, altfel fiind foarte greu să explici faptul că ne-au fost trimise în 2 zile 3 versiuni profund diferite ale aceleaşi legi.



„Vine Teodorovici să susţină legea“, îmi spune preşedintele CES când ne salutăm. Zâmbesc şi, cunoscându-l pe noul ministru de Finanţe, ştiu că va urma o dezbatere interesantă...



Începe Teodorovici care ne explică, în 3 minute, fundamentele propunerii legislative pe care o avem în discuţie. Ne spune că se corectează anumite erori şi că principiul este ca „nimeni să nu piardă bani şi să nu vină cu bani de acasă“. Preşedintele CES ne spune că toate cele 3 comisii de specialitate care au analizat propunerea legislativă (muncă, drepturi individuale şi mediul economic) au dat aviz nefavorabil, considerând legea ca fiind profund greşită.



Un reprezentant al sindicatelor spune că e bine că au realizat greşeala şi că vor să corecteze, şi ne propune să avizăm pozitiv. Un reprezentant al patronatelor ne spune că nu e normal să „se bage mâna-n buzunar sectorului privat“ pentru a acoperi bâlbâielile guvernamentale din domeniul fiscal şi că propunerea guvernului echivalează cu o dublă taxare, în condiţiile în care efortul financiar nu se vede în buzunarul omului, ci este în partea de contribuţii plătite statului.



Eu le atrag atenţia că această OUG este realizată cu încălcarea prevederilor legii 24/2000, în condiţiile în care elaborarea „revoluţiei fiscale“ nu are la bază nicio analiză ex-ante şi de impact serioasă. Mai spun că nimeni nu vorbeşte de impactul bugetar de câteva zeci de milioane de euro necesari pentru a acoperi „compensaţiile“ necesare lucrătorilor part-time din sistemul bugetar şi că guvernul nu ne spune cum are de gând să acopere această gaură. Mai atrag atenţia ca legea este injustă pentru că: (1) se ocupă doar de nişte categorii profesionale anume, fără a oferi un argument pentru acest tratament prezumtiv discriminatoriu, şi (2) injustiţia socială se adânceşte în condiţiile în care cei cu salarii mari au măriri şi pentru cei cu salarii mici se caută soluţii să nu le scadă venitul. Propunerea mea de a vota nefavorabil această OUG se loveşte de zâmbetul ministrului Finanţelor care acceptă argumentele că legea are impact bugetar, că acesta va fi susţinută de bugetul de stat (nu ştim dacă din partea dreaptă a bugetului sau din cea stânga) şi că modalitatea de a promova legea nu este conformă cu propriul manual. Ne-a cerut, totuşi, să ne gândim la oameni.



Nişte tipi din patronate spun că cel mai simplu este să abroge prevederea din noul Cod Fiscal referitoare la salariile part-time şi că doar aşa arătăm că ne gândim la toţi oamenii, nu numai la unii. Ministrul le întoarce vorba cu o glumiţă. Le spune să se gândească la oameni.



O colegă din grupul societăţii civile atrage atenţia ca noua formă a OUG-ului va provoca situaţia ca femeile aflate în concediu pre-natal/creştere de copil să ia mai puţin bani. Ministrul îi zâmbeşte şi o întreabă de unde o cunoaşte. Îi spune să vină cu soluţii dacă astfel de cazuri apar „ca doar de asta e dialog“ şi că trebuie să ne gândim la oameni.



Ajungem la vot după aproape 2 ore în care ministrul a împărţit zâmbete şi nu a răspuns concret la vreo întrebare. Chiar şi cei din patronate care au propus vot nefavorabil la începutul şedinţei, ajung să voteze favorabil. Doar 3 voturi nefavorabile (unul a prostului care scrie acest text) şi 5 abţineri din 40 de membri prezenţi. „Băi Gelu, am votat pentru Eugen, că ai văzut cât de mult bun simţ a avut...“, mi-a zis un coleg când i-am spus că sunt siderat de votul lui...



Îmi vin în minte aplauzele doamnelor de la APACA la vederea lui Petre Roman şi îmi dau seama, încă o dată, că ne merităm soarta...