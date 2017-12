Noi fragmente din cearta dintre Gabriela Firea şi Mihai Tudose: Aţi uitat când mă întrebaţi de ce nu montăm o statuie în Piaţa Victoriei?

stiripesurse.ro şi Potrivitşi DCnews.ro , Firea l-a dat de gol pe premier care i-ar fi cerut ca în Piaţa Victoriei să fie instalată o statuie, pentru ca protestatarii să nu îl mai deranjeze şi să nu aprobe mitingurile sindicaliştilor.

„Dvs sunteţi de la Brăila, şi nu de la Craiova, Dvs nu ştiţi ce este statul paralel, deşi nu aţi avut curajul să spuneţi asta în Cex, Dvs numiţi penale două colege, Dvs nu vă coborâţi să citiţi scrisoarea preşedinţilor Parlamentului, pe Dvs nu vă îngrijorează situaţia ministrului de Interne care nu v-a sunat şi, deci, subiectul nu există, Dvs aveţi agendă şi program paralele faţă de din ce în ce mai mulţi dintre noi”, au fost reproşurile lui Firea .

Mihai Tudose: Verticalitatea voastră stă în târgul din Piaţa Victoriei?!?

Gabriela Firea: Verticalitatea noastră stă în faptul că am susţinut un coleg să conducă Guvernul astfel încât România să fie o ţară liberă, suverană, cu oameni mulţumiţi de viaţa lor, cu un climat de pace şi bună-înţelegere, cu mai puţine sau deloc abuzuri, cu respectarea drepturilor omului! Dacă imaginea Dvs este mai importantă decât această ţară, atunci nu vă doresc succes, Domnule Prim-Ministru!

Aveţi o misiune dificilă la guvernare şi Dvs va coborâţi de la înălţimea funcţie printre bieţii aleşi locali-cei care se ocupă de festivaluri, târguri... Sau aţi uitat când mă întrebaţi de ce nu montăm o statuie în Piaţa Victoriei, să avem un proiect de regenerare urbană, că v-aţi săturat de gălăgia #rezist în piaţă? Sau când m-aţi certat pentru că nu care cumva să aprob mitingurile sindicaliştilor în faţa guvernului, pt că nu se mai poate lucra?

Eu nu am uitat! E bine, totuşi, să nu ne credem invincibili şi să nu călcăm totul în picioare, la umbra unei poziţii efemere în stat... Succes mâine la paradă, în tribuna oficială! Nu uitaţi umbrela! Va ploua!

Mihai Tudose: V-am rugat /sugerat Dna Primar General să încercaţi să implementaţi soluţia de sistematizare a intersecţiei aşa cum a fost ea trimisă la Dvs de către MAI / pol rutieră din primăvară .... Atât . Soluţie de uşurat traficul . NU v-am solicitat niciodată să refuzaţi mitinguri .... Continui să cred că nu e cea mai fericită idee cu târgul în unul din cele mai aglomerate locuri din Buc ( fără locuri/ spaţii de parcare ) Atât .

Gabriela Firea: Dl Prim ministru, am memorie bună şi au fost şi martori la discuţiile noastre... nu e de mirare că nu le mai recunoaşteţi. Vă descrie întregul caracter şi comportament.

Primăria Generală nu este în subordinea Guvernului, ca de altfel nicio primărie din ţară. Nu aveţi de ce să-mi faceţi mie sugestii/recomandări nici în privat şi nici prin presă. Eu răspund în faţa legii şi a bucureştenilor.

Dvs răspundeţi în faţa legii şi a Parlamentului. Dacă îngrijorarea Dvs era una sinceră şi onestă privind organizarea festivalului pt copii şi a târgului din Piaţa Victoriei, m-aţi fi sunat să vorbim colegial, şi nu mi-aţi fi dat indicaţii preţioase prin presă. Nu uitaţi că Dvs aţi deschis acest conflict. Am tăcut jumătate de an. Jumătate de an în care aţi consumat energie şi timp pentru a mă bloca, pentru a stopa toate proiectele comune Guvern-Primăria Capitalei. V-aţi încălcat propriile promisiuni că veţi sprijini proiectele Capitalei României. Noi nu vă cerem bani. Vă solicităm parteneriate legitime.

Dl Iohannis este în campanie electorală pt prezidenţiale, iar Dvs sunteţi în campanie electorală pentru preluarea PSD. Nu negaţi, este inutil, o ştiu şi o simt din ce în ce mai mulţi colegi. Dvs sunteţi de la Brăila, şi nu de la Craiova, Dvs nu ştiţi ce este statul paralel, deşi nu aţi avut curajul să spuneţi asta în Cex, Dvs numiţi penale două colege, Dvs nu vă coborâţi să citiţi scrisoarea preşedinţilor Parlamentului, pe Dvs nu vă îngrijorează situaţia ministrului de Interne care nu v-a sunat şi, deci, subiectul nu există, Dvs aveţi agendă şi program paralele faţa de din ce în ce mai mulţi dintre noi... Dumnezeu este mare şi ne ştie sufletul tuturor...”, a fost schimbul de replici dintre cei doi.

În cadrul aceleiaşi discuţii extrem de aprinse, deputatul PSD Liviu Pleşoianu i-a ţinut partea Gabrielei Firea.

Liviu Pleşoianu: Domnule Tudose, nu cred că vreţi să vă spun chiar aici ce convingeri am în ceea ce vă priveşte. Am o singură mare satisfacţie: nu v-am votat premier în Parlament. Bine am făcut, îmi vine să mă felicit.

