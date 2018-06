Ministrul de Interne merge mâine să protesteze în faţa Guvernului: Să ne asumăm răspunderea pentru faptele noastre, fie că suntem procurori sau preşedinţi

”În contextul în care mâine vor avea loc în Bucureşti 14 manifestări publice aprobate de Primăria Generală a Capitalei, vreau să îi asigur pe români că am cerut structurilor Ministerului Afacerilor Interne să ia toate măsurile necesare pentru gestionarea corespunzătoare a fiecărui eveniment în parte. Toate sunt importante, iar instituţiile statului sunt în slujba tuturor cetăţenilor, motiv pentru care am solicitat ca fiecare acţiune a forţelor de intervenţie să aibă în vedere, cu prioritate, protecţia participanţilor. Am încredere că aşa se va întâmpla!”, a scris Carmen Dan pe Facebook.

Ministrul de Interne a anunţat ă va participa la mitingul PSD desfăşurat în Piaţa Victoriei. „La mitingul PSD voi fi alături de colegii mei, întrucât sunt de părere că tăcerea şi indiferenţa nu vor ajuta niciodată la construirea unei societăţi care să se bazeze pe democraţie. Întotdeauna acţiunile care m-au ghidat în viaţă au avut ca pilon principal dreptatea, respectarea legii şi a Constituţiei. Cred cu tărie că este esenţial să ne asumăm răspunderea pentru faptele şi acţiunile noastre, fie că suntem miniştri, procurori, preşedinţi sau simpli cetăţeni!”, a mai scris ministrul de Interne pe Facebook.