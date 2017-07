Ministrul pentru Afaceri Externe, despre vizita premierului la Bruxelles: „Va transmite un plus de seriozitate”

„Cooperarea internaţională, domeniul afacerilor europene vor reprezenta într-adevăr axe prioritare pentru Executiv şi o dovadă se va vedea săptămâna viitoare, când, într-adevăr, premierul României intenţionează şi sper să realizeze, evident, să facă o primă vizită la Bruxelles pentru a se întâlni cu oficialii europeni, întâlniri la care am plăcerea să particip în calitatea mea de ministru delegat pentru Afaceri Europene, pentru a transmite acest mesaj ferm: România şi actualul guvern îşi respectă toate angajamentele asumate anterior şi are de gând să aibă o colaborare foarte bună cu partenerii europeni şi în acelaşi timp să-şi susţină cauza, atunci când este cazul, în raport cu partenerii noştri de acolo”, a afirmat Victor Negrescu, într-o conferinţă de presă susţinută la Alba-Iulia.

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene a mai spus că printre întâlnirile pe care premierul Mihai Tudose le are programate la Bruxelles se numără cea cu preşedintele Comisiei European, Jean-Claude Juncker, şi cu preşedintele Consiliului European, Donald Tusk.

„Agenda vizitei este stabilită şi pot să vă spun deja, pentru că această informaţie este publică, într-adevăr, va avea o întrevedere cu preşedintele Comisiei Europene, domnul Juncker, este deja publicată pe site-ul Comisiei Europene, dar va avea întâlniri cu toţi oficialii importanţi la nivelul instituţiilor europene, cu preşedintele Consiliului, domnul Tusk (Donald Tusk - n.r.), cu preşedintele Parlamentului European, domnul Tajani (Antonio Tajani - n.r.), şi cu o parte din comisari. Evident, ne vom întâlni cu doamna comisar Corina Creţu, cu domnul comisar Timmermans”, a completat ministrul delegat pentru Afaceri Europene.

Victor Negrescu şi-a exprimat speranţa că vizita la Bruxelles a premierului va avea succesul scontat, în condiţiile în care Mihai Tudose s-a pregătit foarte bine. „Este o vizită de o zi şi o vizită care cred că va avea succesul scontat şi mai ales este un mesaj pe care vrem să-l transmitem, un plus de seriozitate în relaţia cu Bruxelles-ul. Pot să vă spun că ne-am pregătit foarte bine pentru această vizită şi sunt convins că premierul României va începe colaborarea cu Bruxelles-ul într-o manieră pozitivă pentru români şi într-o manieră pozitivă pentru priorităţile actualei guvernări”, a subliniat ministrul.

Întrebat în continuare ce înseamnă „un plus de seriozitate în relaţia cu Bruxelles-ul”, social-democratul a spus că este vorba despre o pregătire foarte bună în vederea discuţiilor pe care Mihai Tudose le va avea cu partenerii europeni.

„Adică, atunci când mergem să discutăm cu partenerii europeni ne pregătim foarte bine înainte pentru că ceea ce am învăţat în cei trei ani de mandat este că, de multe ori, aceste discuţii sunt foarte tehnice şi cred că este important să ne creştem capacitatea administrativă în raport cu dialogul pe care îl purtăm cu Bruxelles-ul. Realist vorbind, dacă nu reuşim acest lucru negocierile pe care le purtăm nu pot aduce efectele pe care noi ni le dorim pentru România sau pe care ni le dorim pentru a reuşi să implementăm programul de guvernare şi de aceea am spus că este nevoie, într-adevăr, să ne pregătim mai bine şi eu sunt convins că pentru această vizită am depus toate eforturile necesare pentru a atinge obiectivele pe care ni le fixăm”, a adăugat Victor Negrescu.

Vizita premierului Tudose la Bruxelles nu a fost anunţată încă oficial de către Guvern.