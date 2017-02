Teodor Meleşcanu, la Bruxelles: Nu am dezincriminat abuzul în serviciu, noi am găsit o modalitate ca să-l incriminăm, pentru că a fost declarat neconstituţional

Cristian Unteanu: Oficiali ai Comisiei Europene văd un regres în ceea ce priveşte ireversibilitatea reformelor din România.

Teodor Meleşcanu: Nu ştiu la cine vă referiţi.

Este poziţia exprimată de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene (CE), doamna Schinas.

Meleşcanu: Dânsa a preluat dintr-un discurs pe care l-a susţinut în faţa plenului Parlamentului European (PE) domnul Timermans ( prim-vicepreşedintele CE - n.r.), în discuţiile cu mine nu a avut asemenea formulări.

Vi s-a răspuns cu cărţile pe masă?

În discuţia avută cu domnul prim-vicepreşedinte al Comisiei, domnul Timermans, şi cu doamna Mogherini, vicepreşedintele Comisiei, punctul important pe care l-am notat a fost că ambii au apreciat că prin decizia pe care a luat-o Guvernul de abroga OUG s-a făcut în mod evident un pas foarte important în soluţionarea acestei dispute care exista în România. Eu am spus două lucruri: da, am făcut cu bună ştiinţă acest pas, dar trebuie să se înţeleagă că problemele la care se referea OUG nu au fost soluţionate, doar s-a amânat şi s-a trecut dezbaterea lor în Parlament, pentru că în realitate noi avem nişte probleme structurale legate de modul în care funcţionează Justiţia. Avem un număr foarte mare de plângeri la CEDO, avem supraaglomerare în închisori şi mai ales avem decizii ale CCR cu privire la Codul Penal şi la Codul de Procedură Penală care trebuiau obligatoriu puse în aplicare în 45 de zile. N-au fost puse de fostul Guvern şi de fostul Parlament, deci prevederile nu se pot aplica.

Eu am explicat foarte clar domnului Timmermans că noi nu am dezincriminat abuzul în serviciu, noi am găsit o modalitate ca să-l incriminăm, pentru că a fost declarat neconstituţional de către CCR. Trecând 45 de zile, el nu mai exista ca prevedere în Codul Penal. Sigur, poate nu a fost cea mai bună formulă, poate nu trebuia să stabilim un parg de 200.000 de lei, dar problemele respective trebuie să-şi găsească o soluţionar, aşa cum se întâmplă în orice stat democratic. I-am spus domnului Timmermans că suntem conştienţi că tot nouă ne revine obligaţia de a găsi cele mai bune soluţii, însă e mult mai bine să facem o colaborare cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European, astfel încât soluţiile agreate să se bucure de sprijin direct din partea Comsiei Europene.

De ce nu a fost această consultare înainte ca ele să provoace acest scandal uriaş?

Pentru că am pornit de la un punct de vedere extrem de simplu: e obligaţia Parlamentului şi a Guvernul să pună în aplicare neîntârziat deciziile CCR, un principiu democratic care nu are nevoie de nicio consultare ante. După ce am venit cu propunerile şi unii oameni nu împătăşeau ce se face nici cu legea de graţiere, nici cu abuzul în serviciu, atunci a apărut nevoia unei consultări. Niciodată nu au fost consultări înainte de elaborarea unei iniţiative legislative. Am discutat cu domnul Timmermans, s-ar putea să vină dânsul la noi, dar în orice caz ne va ajuta cu câţiva jurişti ca să găsim cele mai bune soluţii pentru a pune în aplicare deciziile CCR, dar şi pentru celelalte proiecte de legi. Domnul Timmermans ne-a spus că în ceea ce priveşte supraaglomerarea penitenciarelor se gândeşte şi la un sprijin printr-un proiect european, să găsească nişte fonduri prin care să se construiască rapid unul sau două penitenciare noi. L-am informat că domnul prim-ministru vrea să facă prima vizită oficială în străinătate la Bruxelles. Am reţinut o frază cu care am încheiat discuţia cu domnul Timmermans: „Românai are nevoie de colaborare, nu o confruntare. Este un mesaj adresat tuturor. Dacă dorim cu adevărat ca România să evolueze în continuare aşa cum visăm cu toţii, va trebui să înlocuim confruntarea sterilă, care nu aduce nicio soluţie, cu o colaborare reală.

Aţi simţit că România are probleme de credibilitate?

Ideea e strict de percepţie. Nu are nicio relevanţă din punctul de vedere al realităţii.

Au protestat oameni chiar şi aici, la Bruxelles.

Mă întreb pentru ce protestatu aici, pentru că aici nu se poate rezolva nimic, decât prin contactele pe care le facem noi şi prin discuţiile pe care le avem.

Au vrut să transmită un mesaj: nouă ne pasă de ţară.

Firesc e să fie precoupaţi cei din ţară, unde se întâmplă lucrurile. Cred că cei de aici sunt preocupaţi de problemele pe care le au.

Au fost oameni chiar şi în faţa Comisiei Europene.

Da, dar cunosc la fel de bine că erau organizaţi şi împinşi de anumiţi politicieni care sunt în PE. Punct. Cred că îndemnul pe care l-am primit este foarte clar. România este una din ţările cele mai proeuropene. România reprezintă în zona noastră geografică polul de stabilitate. Când apar dispute pe plan intern, e normal ca lumea să se întrebe ce se întâmplă. Toată lumea a înţeles că a fost un proiect de act normativ care s-a adoptat foarte rapid.Ce n-au înţels interlocutorii mei e de ce continuă manifestaţiile după ce Guvernul a abrogat.

Ce le-aţi spus?

Că e o mişcare clară de contestare a rezultatelor alegerilor care are drept scop înlocuirea de manieră ilegitimă şi ilegală a unui Guvern care a fost desemnat de către Parlament. M-au întrebat cum se poate aşa ceva. Foarte simplu: suntem la o distanţă mică după alegeri, încă nu s-au absorbit toate energiile negative de după alegeri, iar unii care au pierdut au probleme în a recepta înfrângerea. Dacă problema până acum a fost a OUG, iar Guvernul a abrogat-o, dacă continuă manifestaşii nu pot avea decât acest obiectiv. Ce obioectiv să mai aibă? OUG a fosta brogată, totul va merge la Parlament. Daţi-mi dvs o explicaţie mai bună, că eu alta nu mai am!