Manda îi ia apărarea lui Teodorovici: Eu când am fost la cursuri la Academia de Informaţii, era obligaţia de a participa la un procent din ele. Nu am fost la toate

Întrebat despre problema privind diploma lui Teodorovici, Manda a răspuns: „Nu am ce să comentez, am înţeles că s-au sesizat cei de la Academie, va exista acolo o analiză, o să vedem răspunsul, nu e o chestiune care să fi sesizat Comisia”.

Chestionat dacă este o practică a ANI să elibereze în acest mod diplome, Claudiu Manda a afirmat: „Nu ştiu care sunt cursurile pe care le-a făcut domnia sa sau nu le-a făcut, eu când am fost la cursuri acolo cred că aveam o obligaţie să participăm la un procent din cursuri. Am fost la diferite astfel de cursuri, nu cred că am fost nici eu la toate şi la sfârşit s-a eliberat o diplomă. Dacă e vorba de acelaşi lucru“, potrivit News.ro

„Pot să vă spun că, dacă au fost acelaşi gen de cursuri, nu au fost cursuri de racolare, ci cursuri în care erau prezentate diferite aspecte din viaţa societăţii, diferite instituţii ale statului - cum funcţionează şi erau invitaţi şefii acelor instituţii să prezinte celor care sunt acolo la curs”, a mai declarat Manda.

Senatul Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul” (ANIMV) s-a autosesizat şi face verificări privind condiţiile de absolvire în cazul lui Eugen Teodorovici. Anunţul ANIMV vine în contextul în care fostul ministru al Finanţelor a spus, într-o emisiune la TVR, că a primit o diplomă de la Academie, dar că nu ştie ce fel de diplomă şi că nu a fost la cursuri "nici măcar o dată".

Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul” precizează, într-un comunicat de presă postat miercuri pe site-ul instituţiei, că în 2013 Eugen Teodorovici a absolvit Colegiul Naţional de Informaţii, fiind vorba despre un curs postuniversitar de 45 de zile.

Anunţul vine în contextul în care Eugen Teodorovici a spus, marţi seară, într-o emisiune la TVR, că a primit o diplomă de la Academie deşi nu a fost la cursuri "nici măcar o dată".