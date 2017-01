Liviu Dragnea: Noua comisie parlamentară a SRI trebuie să-l cheme la audieri pe Hellvig. Am cu el o relaţie instituţională foarte civilizată

„Cel mai important subiect este legat de prezenţa in platoul emisiunii a preşedintelui PSD şi al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. El ne va spune ce ştie despre Florian Coldea, ce relaţie are al treilea lea om în stat cu SRI, ce va face Parlamentul cu serviciile secrete şi care sunt surprizele pe care Guvernul le pregăteşte în 2017. Veţi afla si ce răspuns a primit premierul Grindeanu când l-a întrebat pe Coldea dacă sunt ofiţeri acoperiţi în Parlament. Dar şi cum a scos Ghiţa sume uriaşe în străinătate înaintea dispariţiei sale şi loviturilor date lui Coldea şi Kovesi”, arată jurnalistul Radu Tudor într-un teaser al emisiunii „Punctul de întâlnire“, unde principalul invitat va fi Liviu Dragnea

Despre suspendarea lui Florin Coldea

Eu m-am lovit sau am fost lovit greu şi dur de regimul Băsescu. Nu ştiu exact prin cine. S-au spus multe legende. Din păcate, mă loveşte şi regimul Iohannis. Nu sunt semne foarte bune că regimul Iohannis e mai uman decât regimul Băsescu.

Ce pot spune despre Coldea e că e un foarte bun profesionist. Nu ştiu acum ce mână de fier sau catifea are duard Hellvig, dar cred că Hellvig a avut o relaţie de colaborare bună cu Florian Coldea. Nu e bine pentru statul român scandalul care a fost generat de dezvăluiri. Însă, scandalul afectează SRI. Toată lumea spune că SRI, ca şi SIE sau DGIPI trebuie să fie bine structurate şi stabile. Să se bucure de prestigiu intern şi internaţional.

S-a discutat mult dacă noua comisie a SRI trebuie să ancheteze aceste lucruri. Noua comisie trebuie să-l cheme la audieri pe Eduard Hellvig. O audiere şi verificare fără patimă, făcută serios şi profesionist în beneficiul tuturor. Cred că în Comisia SRI, domnul Hellvig va avea posibilitatea să răspundă la întrebări şi să lămurească lucruri. Scandalul nu trebuie întins, însensul de băgarea lui sub preş.





Despre înfiinţarea Comisiilor pentru controlul SRI şi SIE

Mâine vom avea Comisia SRI. Imediat, vor alege preşedintele, vicepreşedinte şi secretarul.





Nu există o astfel de înţelegere. A existat o cutumă pe care inclusiv Traian Băsescu a respectat-o. Adică, şefii civili ai celor două structuri, SRI şi SIE, unul să fie din partea puterii altul din partea opoziţiei. Iohannis nu a respectat-o. Aşadar, a picat acea cutumă.





Despre reprezentanţii PSD în Comisia SRI

Evit să dau răspunsul. Mâine vom vorbi despre oamenii pe care îi vom propune în acea comisie. Nu cred că o să fie o misiune uşoară. Poate ei nu vor sau ele nu vor. E posibil să fie şi doamne. PSD-ului trebuie să-i revină 4 membri, iar lui ALDE unul. Nu e vorba de secretizare. Eu cumpănesc mai mult. Majoritatea dintre ei ştiu că pot fi în Comisia SRI.





Despre relaţia cu Eduard Hellvig

Nu pot să ascund că am avut o relaţie de prietenie foarte bună cu Hellvig. Am afost amândoi secretari generali. Am luni, zile, nopţi de discuţii. Trebuie să facem listele până la comune. Eu cu Hellvig stăteam până la final cu listele, nu domnii Antonescu şi POnta. Amândoi stăteam umăr la umăr să ducem proiectul USL mai departe





După ce Hellvig a ajuns la SRI am avut o relaţie instituţională. Avem acum o instituţională foarte civilizată. Eu îi respect poziţia care implică discreţie. Important e că SRI, nu ştiu dacă a avut influenţe sau nu din PNL, a avut o atitudine corectă, echidistantă. O dată pe săptămână vorbim pe telefon, despre lucruri care ţin de colaborarea noastră instituţională.