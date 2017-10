Liviu Dragnea, despre escortele care l-au scos de la Curtea Supremă: Eu nu am chemat pe nimeni. Eu nu am solicitat nici SPP

”Eu ce am văzut ieri la Înaltă Curte mi-a adus aminte despre ce am auzit, despre metodele sovietice, în care justiţia nu trebuia să fie realizată în sală de judecată, în care în presă trebuia înainte printr-o campanie foarte bine sustinută financiar şi foarte bine construită că cineva este deja vinovat şi instanţele trebuie să se ia după ce se spune în aceste montaje. Am văzut că cineva flutură nişte cătuşe, îi sugerez să la pregătească pentru altcineva, pentru cea sau cel care l-a instigat să vina acolo.



Aşa că şi informaţie, domnul care era cu cătuşe a venit după aia în hol la Înaltă Curte şi mi-a arătat de ce era supărat, primise o amendă şi mi-a zis că dacă eu rezolv la contestaţie la instanţă el iese şi spune că mă susţine. Nu eram singur, erau mai mulţi acolo. Iar în ceea ce priveşte persoanele pe care le-am găsit la ieşire, eu nu am chemat pe nimeni. Eu nu am solicitat nici SPP, eu nu am SPP de când am devenit preşedintele Camerei, şi cu atât mai mult nu am nevoie să pun pe cineva să mă apere. Şi eu am fost surprins, nu vreau să comentez altceva. Şi eu îmi puneam întrebări cine este acolo, nu ştiu dacă cineva a făcut-o din greşeală, dacă a făcut-o intenţionat, dacă a fost pur şi simplu o întâmplare. Nu mi-a plăcut, dar o să mai discutăm în perioadă următoare.”, a declarat Liviu Dragnea.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a plecat de la Curtea Supremă după aproape patru ore de audieri, acesta fiind însoţit de mai mulţi indivizi masivi, despre care Codrin Ştefănescu, secretar general-adjunct, a afirmat că ar fi colegi de partid. Anterior, mai mulţi oameni au venit la ÎCCJ să-l critice pe preşedintele PSD.