Liviu Dragnea, despre Curtea Constituţională: România are nevoie de un arbitru care nu atinge mingea, dar poate opri jocul

„În opinia mea, rolul acestei instituţii nu este nici pe departe de a câştiga concursul de popularitate. Rolul său esenţial este de apărare a democraţiei, dincolo de orice simpatii sau antipatii, mai mult sau mai puţin conjuncturale. Cu siguranţă, toţi decidenţii din această ţară, oameni politici, şefi de instituţii, reprezentanţi ai puterilor statului s-au simţit deseori încorsetaţi, constrânşi de deciziile Curţii Constituţionale. Însă, e de remarcat că toţi ne-am conformat şi am respectat deciziile acestei instituţii şi atunci când au fost în favoarea noastră şi atunci când au fost împotriva noastră”, a afirmat Liviu Dragnea, în mesajul citit de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, potrivit News.ro

Preşedintele Camerei Deputaţilor a mai spus că toţi decidenţii politici au respectat regulile jocului democratic impus de CCR. „Aceasta este de departe câştigul cel mai important al celor 25 de ani, toţi am respectat şi am acceptat aceste reguli ale jocului democratic ce au fost definite cu o fină rigoare de către CCR. Toţi am recunoscut autoritatea şi supremaţia Curţii, fie că vorbim de Parlament, de sistemul de justiţie, de preşedintele României sau de alte instituţii şi autorităţi ale statului”, a adăugat liderul PSD.

Liviu Dragnea a susţinut că România are nevoie de un arbitru în democraţia românească, care nu poate atinge mingea, dar poate opri jocul atunci când una dintre părţi încalcă regulile. „Concluzia în care eu cred cu tărie şi pe care vreau să o subliniez aici este că avem nevoie de un arbitru în democraţia românească. El nu poate atinge mingea, dar poate opri jocul atunci când una dintre părţi încalcă regulile liber acceptate de fiecare echipă prezentă în teren. A spune că avem nevoie de acest arbitru constituţional pentru democraţia noastră înseamnă a admite că avem nevoie de reguli în democraţie şi de garanţia că ele se aplică pentru toată lumea”, a completat preşedintele Camerei Deputaţilor.