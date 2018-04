Dăncilă, după ce Iohannis i-a cerut demisia: Viaţa merge înainte. Îi las să arunce cu noroi. Când îi văd înverşunaţi, mă gândesc că fac ce trebuie

LIVE Text: Reporter RTV: Domnul Iohannis vrea să vă daţi demisia, dumneavoastră nu vreţi. Constituţional nu are nicio posibilitate să vă dea jos. Viaţa merge înainte, nu?

Viorica Dăncilă: Categoric, viaţa merge înainte şi duc mai departe implementarea programului de Guvernare, aşteptat de români.

Reporter: Salariile din sistemul medical. Aţi vrut să faceţi un bine şi a ieşit lumea în stradă. Există o soluţie de liniştire a acestui scandal, înţeleg.

Dăncilă: Salariile au crescut. Faţă de 2016, nu avem salarii care să nu fi crescut. Am solicitat o întâlnire cu managerii de spitale pentru a identifica problemele. Atunci când vrem soluţii, trebuie să fie şi sustenabile. Am ascultat din probleme, am văzut spitale care s-au încadrat în sporuri, în salarii. Am hotărât de comun acord cu ministrul Muncii şi al Sănătăţii să înfiinţăm un grup de lucru. Am ajuns la concluzii care poartă semnătura tuturor celor prezenţi ca să dezamorsăm această situaţie. O parte sunt măsuri de tip legislativ, o parte moficări pe care trebuie să le facem. Una e referitoare la plata pentru munca de gardă să fie scoasă din anvelopa de 30% sporuri. Ne vom asigura ca până pe data de 15 mai să nu existe nimeni care să aibă venituri cu 20% mai mici faţă de decembrie 2016.

Reporter: Nu credeţi că riscaţi să iscaţi o inechitate între alte categorii socio-profesionale care se vor uita cu jind? Că să iei 30.000 de lei salariu e greu şi pe afară.

Dăncilă: Dacă noi creştem salariile şi reuşim să construim spitale cu siguranţă ne vor ajuta foarte mult. Trebuie să investim în educaţie şi sănătate. Şi în domeniul educaţiei au fost creşteri mari. La 1 ianuarie am avut 5%, la 1 martie o altă creştere de 20%, în ansamblu avem o creştere de 40% profesorilor. De la 1 martie medicii şi asistentele medicale au mers pe grila de salarizare din 2022. Restul urmează pas cu pas.

Reporter: Nu există riscul de colaps? Să ne ziceţi că nu mai aveţi de unde?

Tot ceea ce am făcut până acum este sustenabil. Fiecare creştere salarială să fie sustenabilă pentru a nu avea acest colaps. Vom reduce diferenţa dintre cel mai mare salariu şi cel mai mic salariu. Nu rămâne decât că până în 2022 să avem legea salarizării aplicată cum trebuie. Noi sperăm ca în acest an să avem o creştere economică de 6%. Am crescut veniturile românilor, dar vom pune un accent deosebit de investiţii.

Reporter: 7% creştere economică, de unde a crescut economia?

Să vă dau o situaţie comparativă, vă iau primele luni, că tot zicea domnul preşedinte că nu am făcut nimic. Investiţiile însumau 1,7 miliarde de lei în 2017, pe trimestrul I din 2018, 4,9 miliarde de lei. Fondurile europene: pe trimestrul I 2017 2,9 miliarde lei, în 2018 4,2 miliarde de lei. Puterea de cumpărare a crescut cu peste 5%, şomajul 4,74% în 2017 şi 3,94 în 2018, cel mai mic de până acum. Am început să producem în România, VSH a investit în România ceea ce presupune crearea forţei de muncă. Legile achiziţiilor publice şi a parteneriatului privat sunt deja în dezbatere.

Avem şi investiţii pe fonduri europene şi private şi de la bugetul de stat. Am scos o carte, un ghid al investiţiilor în România, care arată că suntem foarte implicaţi.

Reporter: Care este sursa acestor date statistice?

Este institutul naţional de statistică, eurostat, cifre oficiale, recunoscute, nu putem să venim cu nişte cifre. Despre tot ceea ce vorbim este certificat de cifrele oficiale.

Reporter: Legea pensiilor?

Avem creşteri de pensii. Vom creşte pensia minimă la 640 de lei, avem o programare şi a creşterii pensiilor, în 2020 punctul de pensie va ajunge la 1.775 de lei. Avem în programul de guvernare şi legea pensiilor, nu vreau să mă hazardez, dar ceea ce vreau să spun acum că la muncă egală vrem o pensie egală, metodologia de calcul să cuprindă şi veniturile din sporuri. Doamna Vasilescu are deja această lege, mai sunt discuţii, dar trebuie să avem o lege pliată pe realitatea din România.

Există vreo şansă să scăpăm de pensiile speciale?

Nu vreau să mă hazardez acum, vom ieşi cu o formă finală care va aduce un echilibru în sistem.

Naţionalizaţi Pilonul II de pensii?

Nu am să vorbesc despre asta, dar vreau să neg un lucru apărut în spaţiul public. Contribuţiile la pilonul II erau de 493 milioane de lei în 2017, iar în ianuarie 2018 erau 590 milioane de lei, vorbim de o creştere. Apar multe ştiri care vor să creeze incertitudine, speculaţii. În niciun caz pensionarii nu vor pierde. E exclus. Se vehiculează că un pensionar va avea posibilitatea să opteze pentru pilonul ii de pensie sau nu.

Ce priorităţi concrete are Guvernul?

Am împărţit măsurile pe trimestre. Legea achiziţiilor publice, legea parteneriatului public privat. Legi foarte grele, dar foarte necesare, cerute de autorităţile locale. O altă măsură e Casa de Comerţ a României. Un act normativ pentru instituirea schemei de ajutor de stat privind acordarea de 40.000 de lei pentru tineri, pentru o mică afacere, un calculator, avansul pentru locuinţă, orice. Să ajutăm tinerii să aibă un start în viaţă.

Un act normativ pentru ajutarea persoanelor cu dizabilităţi, trebuie să le dăm o şansă, ocazia să se integreze în societate. Să îi lăsăm să înveţe şi ei o meserie, să îi ajutăm atunci când probabil vor rămâne singuri, trebuie să le găsim şi lor un rost în societate.

Legea Sănătăţii pentru care trebuie o cercetare sociologică. Acelaşi principiu vom aplica şi în ceea ce priveşte Legea Educaţiei. Vrem să punem accent pe învăţământul dual.

Încercăm să facem programe pentru diaspora. Sunt oameni care nu mai ştiu realitatea din România, nu ştiu că au crescut salarii, că au oportunităţi să îşi deschidă afaceri. Sunt mulţi care vor să se întoarcă şi nu ştiu lucrurile astea. Au internet, dar noi ca stat trebuie să vorbim despre aceste oportunităţi.

Poate ţara să susţină economic întoarcerea atâtor români?

Da, eu am vorbit timp de nouă ani cât am fost la Bruxelles cu foarte mulţi români. Eu cred că putem face acest lucru, vom impulsiona investiţiile în România, se vor crea noi locuri de muncă, salariile medicilor, construcţia spitalelor. Nu este uşor, dar vor începe şi construcţiile.

Se fac stadioanele pentru Euro 2020?

Normal că le vom avea. Se fac deja trei stadioane: Dinamo, Rapid şi Giuleşti.

Rapid este Giuleşti.

Arcul de triumf, pardon. Foarte mulţi au văzut în exprimarea mea cu "2020" o greşeală, dar eu am lucrat nouă ani la Bruxelles, la noi aşa se spunea. Voi spune de acum înainte aşa cum vor ceilalţi.

Nu vă scoate din minţi că sunteţi ţinută în expresii de tipul "marioneta lui Dragnea" ?

E normal că nu mă bucură aceste lucruri, dar am ajuns la concluzia că trebuie să îi las să vorbească. Că nu au alte lucruri de comentat despre programul de Guvernare. Îi las să arunce cu noroi, când îi văd aşa înverşunaţi mă gândesc că fac ce trebuie. Nu pot să spun că sunt impasibilă. Sunt anumite lucruri că nu-mi vine să cred, dar sunt premierul României şi trebuie să fiu un om echilibrat. Trebuie să ignor.

Aţi avut un moment în care aţi vrut să renunţaţi?

Nu, pentru că mi-am promis să duc acest mandat până la capăt. Dacă aş renunţa, aş dezamăgi. În momentul în care voi dezamagi va fi cea mai mare lovitură pentru mine. Nu mă uit niciodată înapoi şi mă uit doar în viitor. Sunt un om puternic, chiar dacă mulţi au spus că sunt femeie. Sunt un om puternic şi voi merge mai departe.