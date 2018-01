Liderii PSD se reunesc în prima şedinţă din acest an. Posibile subiecte: Restructurarea Guvernului, congres extraordinar şi modificarea Statutului

În primul rând, CExN urmează să desemneze succesorul Doinei Pană în funcţia de ministru al Apelor şi Pădurilor. Doina Pană şi-a anunţat săptămâna trecută demisia din funcţia de ministru al Apelor şi Pădurilor, motivând că nu îi mai permite starea de sănătate să continue activitatea în Guvern. Propunerea pentru noul ministrul al Apelor şi Pădurilor va fi stabilită în cadrul Comitetului Executiv Naţional, care va fi convocat zilele următoare, a anunţat, atunci, liderul PSD, Liviu Dragnea, care i-a mulţumit Doinei Pană "pentru activitatea deosebită depusă în Guvernul României".





Tot zilele trecute, a apărut şi subiectul restructurării Guvernului.





Preşedintele Executiv al PSD, Niculae Bădălău, a spus că Guvernul ar putea fi restructurat, iar Executivul ar putea include 16 - 17 ministere, faţă de 24, câte sunt în prezent, el apreciind că este necesar şi un Congres al partidului. În replică, vicepremierul Paul Stănescu a afirmat că un congres al partidului nu ar fi tocmai o soluţie bună şi că Guvernul Tudose nu ar trebui restructurat.





Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, declara, la finalul anului trecut, că în ianuarie va avea loc o discuţie privind eventuala necesitate a modificării structurii Guvernului. În ceea ce priveşte remanierea unor membri ai Cabinetului, Dragnea a precizat că nu are niciun element care să îi spună că trebuie remaniat un anumit ministru. El s-a declarat mulţumit de activitatea premierului Mihai Tudose.





"Trebuie să vedem anul viitor dacă forma Guvenului este cea mai bună, dacă este nevoie sau nu să se procedeze la o restructurare a Guvernului. Dacă da sau nu", a afirmat Dragnea la România TV, adăugând că a stabilit cu premierul şi cu liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu ca în ianuarie să discute şi cu membrii Guvernului, dacă un astfel de demers este necesar sau nu.





O zi mai târziu, premierul Mihai Tudose a afirmat că în luna ianuarie va avea loc o evaluare, dar nu doar a Guvernului ci la nivelul tututror zonelor de decizie, referindu-se şi la şefii de agenţii, secretarii de stat, membri în consilii de administraţie. El a afirmat că vor fi luate măsuri de eficientizare. "Va fi o discuţie în coaliţie şi nu neapărat a Cabinetului, ci a tuturor celor care sunt puşi să ia nişte decizii, să pună în aplicare decizii, începând cu şefii de agenţii, secretarii de stat, membrii în CA, în AGA", a precizat Tudose, întrebat dacă în ianuarie ar urma să aibă loc o evaluare a Executivului. El a precizat că în mod sigur vor fi luate şi "măsuri de eficientizare".

În plus, secretarul general adjunct al PSD Codrin Ştefănescu a lansat ideea modificării Statutului PSD în privinţa criteriilor de integritate.

”Schimbarea ar fi foarte simplă: până nu eşti condamnat definitiv nu îţi pierzi calitatea nici de lider, funcţia pe care o deţii sau membru de partid. Suntem foarte solidari cu colegii noştri care păţesc astfel de lucruri. Au fost perioade când am avut aproape 94% dintre primarii PSD într-o formă de anchetă ANI, DNA şamd. A fost pur şi simplu urgie vizavi de colegii noştri”, a declarat Codrin Ştefănescu la Digi24.

Pe de altă parte, liderul PSD Dâmboviţa, fostul ministru al Apărării Adrian Ţuţuianu, a formulat critici la adresa liderului partidului.

”Probabil că am deranjat pe anumiţi colegi, foarte mulţi sau unii dintre ei care aveau putere de decizie, inclusiv preşedintele partidului. Probabil că a avut anumite nemulţumiri faţă de faptul că eram foarte vizibil, apreciat şi de cei cu care lucram în minister, dar şi de presa naţională, unde n-aţi auzit critici la adresa mea legate de minister. Este o etapă, este o şcoală. În două luni am făcut un master pe apărare naţională şi e foarte utilă în conturarea profilului meu de lider politic şi de administraţie. Este o etapă în care am învăţat că în politică nu contează numai munca serioasa, ci uneori contează mai mult să relaţionezi cu ceilalţi, să aloci mai mult timp relaţiilor umane", a declarat Adrian Tuţuianu într-o emisiune la postul local Columna TV.