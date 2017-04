Lia Olguţa Vasilescu: Închisorile din România sunt pline de intelectuali. Asta e situaţia

Jurnalistul Mihai Gâdea a mers, marţi, într-o vizită neanunţată la Ministerul Muncii pentru a observa modul cum îşi desfăşoară activitatea Lia Olguţa Vasilescu, persoana care conduce acest minister. Vizita a fost una similară cu cea realizată la Primăria Generală, acolo unde persoana intervievată a fost Gabriela Firea.

Olgutţa Vasilescu a mărturisit că se afla la o şedinta în care se parcurgea programul de guvernare şi se asigura ca „au inteles ce au de facut funcţionarii“. Ministrul Muncii abordat printre subiectele discutate şi perioada în care a fost reţinută pentru 24 de ore fiind acuzată de DNA de patru fapte de luare de mită.

Vasilescu a precizat că a avut anumite reţineri faţa de persoanele cu care ar fi urmat să împartă celula, dar un gardian a liniştit-o spunându-i: „Doamna Olguţa, sunt numai intelectuale în camera“. Aşadar, social-democrata s-a liniştit pe moment.

Concluzia Olguţei Vasilescu a fost următoarea: „Închisorile din România sunt pline de intelectuali. Asta e situaţia".