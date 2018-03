Legile Justiţiei. PNL încearcă să sesizeze Comisia de la Veneţia prin Consiliul Europei. Decizia, pe 23 aprilie

„Deputatul PNL Cezar Preda, în calitate de preşedinte al grupului Partidului Popularilor Europeni din APCE, a adresat o solicitare preşedintelui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Michele Nicoletti, pentru ca în 23 aprilie, prima zi a sesiunii APCE, să se decidă sesizarea Comisiei de la Veneţia cu privire la modificările aduse Legilor Justiţiei din România. Totodată, senatorul PNL Alina Gorghiu a înaintat preşedintelui Comisiei juridice de la nivelul APCE, Frank Schwabe, o solicitare similară pentru ca acest for să solicite opinia Comisiei de la Veneţia în privinţa modificărilor aduse Legilor Justiţiei din România“, a anunţat PNL, printr-un comunicat de presă.

Raportul GRECO pe legile Justiției Grupul de State Împotriva Corupţiei (GRECO) a anunţat că în cadrul reuniunii plenare din 19-23 martie a adoptat un nou raport privind reformele în domeniul justiţiei din Romania şi a invitat autorităţile române să autorizeze publicarea acestuia. Totodată, presedintele GRECO a fost însărcinat să prezinte concluziile acestui raport autorităţilor române, iar şeful delegatiei României este chemat în următoarea reuniune plenară, din 18-22 iunie, să prezinte în scris situaţia reformelor justiţiei din România, atât din punct de vedere instituţional, cât şi al dreptului şi procedurii penale.

Liberalii explică faptul că liberalii au recurs la această procedură pentru că există un precedent în materie, fiind vorba tot despre o temă din România. „Iniţiativa PNL a fost ocazionată de precedentul identificat în cazul iniţiativei pentru modificarea legislaţiei organizaţiilor neguvernamentale, semnată de parlamentarii PSD, Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu, proiect care a intrat în analiza Comisiei de la Veneţia“, mai explică liberalii.

Plenul Senatului a adoptat tacit, în luna noiembrie, iniţiativa legislativă a social-democraţilor Liviu Pleşoianu şi Şerban Nicolae care schimbă condiţiile de funcţionare a ONG-urilor, după ce aceasta nu a mai fost dezbătută din lipsă de cvorum. Proiectul e pe masa Camerei Deputaţilor, care este for decizional.

„Asociatiile, fundatiile si federatiile au obligatia de a publica semestrial pana la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie, in Monitorul Oficial prtea a IV-a, declaratiile de venituri si cheltuieli pentru semestrul precedent. In declaratia publicata se mentioneaza distinct, pentru fiecare venit in parte, persoana sau activitatea, dupa caz, care a generat venitul respectiv, precum si valoarea acestuia. Nepublicarea declaratiei atrage de drept suspendarea activitatii asociatiei pentru 30 de zile. Daca in acest termen declaratia nu se publica, asociatia, fundatia sau federatia isi inceteaza activitatea de indata“, se arată în proiectul de lege iniţiat de Liviu Pleşoianu.