Legea care pune piedici ONG-urilor. Gabriel Petrea se dezice de colegii săi de partid: Proiectul iniţiat de Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu e extrem de restrictiv

„Guvernul a dat punct de vedere negativ la acest proiect de lege (iniţiat de parlamentarii social-democraţi Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu, n.r.). Există în momentul de faţă la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social un proiect de act normativ care modifică în totalitate OUG 26/2000 (care reglementează activitatea fundaţiilor şi asociaţiilor, n.r.). Aceste modificări vin în urma discuţiilor pe care le-am avut cu ONG-urile şi sunt menite să debirocratizeze foarte mult situaţia actuală, în condiţiile în care legea care guvernează acum asociaţiile şi fundaţiile este din 2000”, a precizat Gabriel Petrea, într-o conferinţă de presă.

El a arătat că este nevoie de o modificare legislativă în domeniul ONG-urilor, dar a opinat că aceasta trebuie făcută în funcţie de necesităţile şi de opţiunile societăţii civile.

„Noi aducem modificări în multe capitole din lege, nu doar în ceea ce priveşte transparetizarea activităţii acestora. Şi noi suntem de părere că o transparentizare a activităţii ONG-urilor e necesară, dar ea trebuie făcută la fel cum e pentru toate celelalte entităţi juridice din România, şi nu (trebuie, n.r.) o îngrădire a activităţii acestora”, a spus Petrea, făcând astfel o paralelă între proiectul lui Nicolae şi Pleşoianu şi cel pe care intenţionează ministerul Consultării publice să-l lanseze.

El a arătat că ministerul a transmis în punctul de vedere negativ dat proiectului lui Nicolae şi Pleşoianu că prevederile acestora sunt „extrem de restrictive” şi că „nu sunt benefice pentru dezvoltarea societăţii civile în contextul actual din România”.

„Practic (proiectul ministerului, n.r.) se îndreaptă către o transparentizare mai lejeră. (...) Noi nu am fost de acord cu forma iniţială care îngrădea foarte mult activitatea ONG-urilor”, a spus Petrea, menţionând că proiectul ministerului va fi lansat în dezbatere publică în maximum două săptămâni.

„Propunerile pe care le vom face nu vor atinge sub nicio formă desfăşurarea efectivă a activităţii ONG-urilor”, a dat asigurări Petrea, care a menţionat, însă, că proiectul ministerului va conţine şi o procedură de retragere a statutului de utilitate publică.

„Şi pe zona de utilitate publică avem amendamente şi modificări pentru că în momentul de faţă nu avem procedură de retragere a utilităţii publice, de monitorizare. Cred că e necesar să avem monitorizare pe utilitate publică, să vedem dacă scopul pentru care s-a cerut utilitatea publică e îndeplinit, să fie pe perioadă determinată”, a mai spus Petrea.

Plenul Senatului a adoptat tacit, luni, iniţiativa legislativă a social-democraţilor Liviu Pleşoianu şi Şerban Nicolae care schimbă condiţiile de funcţionare a ONG-urilor, după ce aceasta nu a mai fost dezbătută din lipsă de cvorum. Proiectul va ajunge, astfel, în dezbaterea Camerei Deputaţilor, care este for decizional.

"Asociatiile, fundatiile si federatiile au obligatia de a publica semestrial pana la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie, in Monitorul Oficial prtea a IV-a, declaratiile de venituri si cheltuieli pentru semestrul precedent. In declaratia publicata se mentioneaza distinct, pentru fiecare venit in parte, persoana sau activitatea, dupa caz, care a generat venitul respectiv, precum si valoarea acestuia. Nepublicarea declaratiei atrage de drept suspendarea activitatii asociatiei pentru 30 de zile. Daca in acest termen declaratia nu se publica, asociatia, fundatia sau federatia isi inceteaza activitatea de indata“, se arată în proiectul de lege iniţiat de Liviu Pleşoianu.