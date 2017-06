Klaus Iohannis, în SUA: „Pentru noi, SUA înseamnă garanţia că România nu se va întoarce în sfera de influenţă estică“

În contextul în care liderii europeni dau semnale că se distanţează de SUA conduse din Donald Trump, preşedintele Klaus Iohannis arată poziţionarea clară a României: pro-America. „Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii este şi va fi mereu un pilon al politicii externe şi de securitate a României. Ţara mea este cel mai pro-american stat din UE. Peste 70% din români, după cum arată sondajele, au o părere bună despre SUA. Romania ramane un membru UE credincios relatiei trans-atlantice, o pozitie care s-ar putea dovedi si mai importanta acum, dupa ce Marea Britanie a decis sa paraseasca UE”, a spus Klaus Iohannis, la o dezbatere organizată de think tank-ul Heritage Foundation, apropiat de actuala administraţia de la Washington.

Şeful statului a vorbit despre importanţa relaţiei dintre România şi SUA privind securitatea Europei de Est. “Suntem la o răscruce strategică la Marea Neagră. Trebuie să fim furnizor de securitate în Europa şi mai departe. În acelaşi timp, regiunea contează pe continuarea angajamentului SUA pentru securitatea ei. Pentru noi, sprijinul SUA înseamnă securitate, prosperitate, libertate, democraţie şi, nu în ultimul rând, garanţia că România nu se va întoarce într-o sferă de influenţă estică”, a mai spus Iohannis, care a amintit şi de scutul antirachetă instalat la Deveselu. “Subliniez: este un program defensiv. Trebuie să subliniez pentru că mulţi politicieni ruşi vin cu ideea că rachetele sunt pregătite de atac. Nu, sistemul e făcut să dea jos acele rachete care ne ameninţă. Geografia noastră ne recomandă acest program. Noi am acceptat şi am promovat programul pentru că am considerat că e vital. Suntem mândri să fim parte a programului care are o tehnologie complexă. Suntem conştienţi că vecinii din est încearcă să-l descrie ca ofensiv şi înţelegem că noi vrem să ne jucăm propriul rol în NATO”, a răspuns Iohannis la o întrebare privind nemulţumirile Rusiei faţă de sistemul de apărare american instalat în România, care va fi extins în curând şi în Polonia.

Urmează întâlnirea cu Trump

Vineri, Klaus Iohannis va fi primit la Casa Albă de Donald Trump. „Este o întâlnire extrem, extrem de importantă şi, pe bună dreptate, lumea are aşteptări mari. Eu îmi doresc foarte mult să avem un prim contact foarte bun cu preşedintele Trump. Vreau să îl conving ca împreună să facem parteneriatul mai solid, mai profund”, a spus Iohannis, cu o două zile înainte de întrevederea cu liderul SUA. Din agenda discuţiilor, preşedintele a menţionat problemele de securitate pe flancul esti şi probleme economice. „Avem nevoie în continuare de investitori americani”, a mai spus Iohannis.



Cehii, “geloşi” pe Iohannis

Un ziar prestigios din Cehia notează că preşedintele român şi-a depăşit omologii din Cehia şi din Polonia în încercarea de a fi primul lider est-european primit de Donald Trump la Casa Albă. „Hospodarské Noviny” (HN) scrie că întâlnirea lui Iohannis cu Trump „pune capăt visului” preşedintelui ceh Miloš Zeman şi al celui polonez, Andrzej Duda, că vor fi primii din regiune care vor discuta cu omologul american la el acasă. În articolul semnat de şeful secţiei de ştiri externe, Martin Ehl, HN scrie că performanţa diplomatică a lui Iohannis are ca bază „parteneriatul extraordinar de strâns” construit în ultimii 20 de ani de SUA şi România. Preşedintele ceh Miloš Zeman, cunoscut pentru simpatiile lui mai ales faţă de Rusia şi China, spera să fie invitat la Casa Albă încă din primăvară, inclusiv graţie faptului că fosta soţie a lui Trump, Ivana, este cehoaică. Dar, recent, preşedinţia pragheză a anunţat că Zeman va merge în Statele Unite „cel mai devreme în septembrie”, pentru că „preşedintele Trump mai are de rezolvat încă multe probleme interne şi internaţionale”.