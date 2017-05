Iordănescu, despre întâlnirea din casa lui Oprea: N-a fost nimic ilegal, a fost o cină. Unii au mâncat, am băut vin

"Am fost în acea seară în casa domnului Oprea. Am fost invitat de domnul Oprea, am fost invitat cu o zi sau chiar în ziua respectivă. Ştiţi deja că este o anchetă penală la Parchetul General şi din punctul meu de vedere, eu având o calitate de martor şi fiind subiect în această anchetă penală, este clar că nu pot face mai multe comentarii sau nu pot spune ceea ce am declarat la Parchetul General", a spus Iordănescu, la ieşirea de la audierea din Comisie.

În timpul şedinţei, Iordănescu a făcut afirmaţii similare: "Nu a fost nimic ilegal, a fost o cină, unii au mâncat, am băut un pahar de vin şi nimic mai mult", a spus el, adăugând că s-a vorbit şi despre fotbal.

El nu a dorit nici să comenteze dacă la acea întâlnire a participat Laura Codruţa Kovesi sau Florian Coldea.

Iordănescu nu a dorit să răspundă la alte întrebări, afirmând că trebuie cerut acordul Parchetului General. Mai mulţi membri ai Comisiei au acuzat că este o "sfidare" la adresa Parlamentului. Deputatul PMP Robert Turcescu a părăsit lucrările Comisiei, afirmând că nu poate fi obţinut niciun răspuns de la Anghel Iordănescu, la fel cum a fost şi în cazul lui Gabriel Oprea.

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu a afirmat că procurorul general al României, Augustin Lazăr, trebuie să dea lămuriri, pentru ca cei chemaţi în comisie să vină cu răspunsuri.