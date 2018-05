Ion Iliescu, despre Hildegard Puwak: Am apreciat seriozitatea demersului ei politic şi intelectual, responsabilitatea sa şi angajamentul neabătut în slujirea interesului public

„Cu tristeţe am primit vestea morţii celei care a fost Hildegard Puwak, ministru al Integrării Europene în guvernul Adrian Năstase şi economist cu o profundă înţelegere a fenomenului economic, om de stânga şi un om de echipă. Am apreciat, în toţi anii în care am colaborat, seriozitatea demersului ei politic şi intelectual, responsabilitatea sa şi angajamentul neabătut în slujirea interesului public”, a scris, vineri seară, fostul preşedinte Ion Iliescu pe blogul său.





Acesta a vorbit depsre contribuţia lui Puwak la succesul negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană.





„A fost întotdeauna un om modest, nu i-a plăcut să fie în lumina reflectoarelor. În acei ani în care acţionam practic contra-cronometru pentru a încheia capitolele de negociere, expertiza sa a fost un avantaj pentru România. Apreciez contribuţia sa la formularea programului de guvernare al PDSR, cu care partidul a câştigat alegerile din 2000. Ca membru al Parlamentului României, a acţionat pentru punerea lui în practică, cu seriozitatea şi determinarea care o caracterizau. Transmit sincerele mele condoleanţe familiei. Dumnezeu s-o odihnească în pace!”, a mai scris Ion Iliescu.





Hildegard Puwak, fost ministru al Integrării Europene în Guvernul Năstase, a murit la vârsta de 68 de ani