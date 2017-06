Iohannis, după întâlnirea cu Macron: Am discutat pe scurt despre situaţia din ţară. Am asigurat că România e stabilă

"Eu îi asigur pe toţi cu care mă întâlnesc că România este stabilită şi chiar dacă în momentul de faţă se lucrează la formarea unui nou Guvern nu afectează procesele în care este implicată România", a spus preşedintele, care a precizat că acest subiect a fost discutat "foarte pe scurt". "E important să spun partenerilor de discuţii că suntem o ţară stabilă. Nu e o problemă dacă se schimbă Guvernul", a mai spus Iohannis.

Una dintre temele de discuţie dintre Iohannis şi Macron a fost aderarea României la spaţiul Schengen.

"Am avut o primă întâlnire aşezată bilaterală cu preşedintele Macron. Am abordat într-un timp foarte scurt multe teme foarte importante pentru noi, pe colaborare şi bilaterală şi formate europene. Am discutat despre colabrări de exemplu pe Schengen, despre colaborarea pe care o pregătim pentru sezonul cultural", a spus Iohannis, afirmând că întâlnirea a fost "foarte, foarte bună".

O temă importantă de discuţie a fost directiva europeană privind detaşarea muncitorilor, ridicată în cadrul întâlnirii de Emmanuel Macron.

"Doreşte să colaboreze cu noi, am arătat toată deschiderea pe acest dosar. (...) Trebuie să găsim soluţii care satisfac şi o parte şi cealaltă. Nu are rost să ne ascundem după deget şi să rămână fiecare pe poziţia lui. Trebuie discutat, trebuie negociat, trebuie soluţionată chestiunea", a spus Iohannis.

Şeful statului a precizat că s-a discutat şi despre întârirea colaborării cu Franţa în alte formate europene, România dorind să participe la discuţia privind bugetul zonei euro.

"Am convenit să lucrăm împreună pentru a întări formate europene. Am propus printre altele ca proiectul bugetului zonei euro, propus de preşedintele Macron, să fie deschis şi pentru alţii, pentru noi, care acum nu suntem în zona euro, dar avem acest obiectiv şi suntem interesaţi să colaborăm", a explicat Iohannis.

Klaus Iohannis a avut, vineri, la Bruxelles, o întâlnire bilaterală cu Emmanuel Macron, de aproximativ 30 de minute, înaintea sesiunii Consiliului European.