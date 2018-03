Georgescu: „E un fapt grav că anumite dosare sunt direcţionate către anumite complete“. Ce spune despre reuniunile informale cu şefi de servicii şi magistraţi

Principalele declaraţii:

Despre „Legea Iordache“

A fost decizia legislativului şi a trecut de Curtea Constituţională. Am citit şi opinia separată a domnilor Daniel Morar şi Minea care au statuat că efectele nu sunt chiar conforme cu cConstituţia. Lucrurile ar fi trebuit privite din altă perppectivă. Dar e o decizie a Curţii care este definitivă şi obligatorie.

Despre performanţa ANI

ANI e mai puţin vizibilă în raport cu ce era înainte şi din cauza asta poate fi o percepţie că ANI nu lucrează la randament maxim. Alte probleme sunt din punct de vedere legislativ pentru că legea e în continuă schimbare. Observ că nu mai e un dialog transparte între puterea legislativă şi ANI.

Despre dosarul în care a fost condamnat la 4 ani de închisoare, fiind acuzat de DNA de abuz în serviciu

Eu nu am fugit nicicând din faţa provocărilor (n.r.- întrebat dacă va aştepta verdicul de la Curtea de Apel în ţară sau va pleca, pe modelul Sebastian Ghiţă, Elena Udrea su Elena Bica). Într-adevăr, la fond am primit patru ani cu execuatre. Problema se pune în felul următor. Judecătoare din cazul meu, Ana maria Trancă nu a ţinut seamă nici măcar de probatoriul administrat chiar de ea. Doamna trancă a selectat în urmă cu doi ani trei experţi, selectaţi de ea, cu o înaltă calificare profesională. pe parcursulş celor doi ani au făcut rapoarte de expertiză, care au desfiinţat pe de o parte, concluziile specialiştilor experţilor DNA, iar pe de altă parte, au stabilit că nu există prejudiciu.

După doi ani, doamna judecător Trancă a spus: Nu e bună expertiza pe care eu am făcut-o, am şi plătit şi din buzunarul contribuabililor 25.000 şi sunt bune concluziile experţilor DNA, desfinţate de aceeaşi expertiză. Deci, verdictul sfidează logica juridică şi nu are de a face cu probabtoriul administrat în instanţă. Am declarat apel. Judecătoarea cauzei, din punctul meu de vedere, s-a aflat în incompatibilitate. Eu am formulat mai multe cereri de recuzare, am fomulat plângeri la Inspecţia Judiciară şi am formulat plângeri penale care aştept să fie rezolvate. Eu nu m-am rezumat la declaraţii publice, eu am acţionat instituţional, cum e corect. Aştept ca aceste lucruri să fie rezolvate. Dânsa a mai avut o situaţie în care a încălcat Constituţia, lucrur consfiinţit de o decizie a CCR. Dânsa a formulat o excepţie, pe OUG 13, care nu era în vigoare. Eu nu ştiu de ce un judecător care încalcă Constituţia în mod deliberat mai poate sta în scaun.

Despre întâlnirile informale cu şefi de servicii, lideri politici, persoane din DNA

La întâlnirile acestea nu a fost şi doamna Trancă, dar au fost actuali judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Eu am văzut două declaraţii care m-au frapat. Una e a preşedintelui Comisiei de control a SRI care a spus că a primit de la SRI o informare clasificată care vorbeşte de faptul că sistemul de repartizare aleatorie în cadrul instanţelor are probleme şi e viciat. Am văzut şi declaraţia judecătoarei, şefa Secţiei penale din ÎCCJ, care a spus că la repartiyarea aleatorie a dosarelor, anumite complete sunt blocate într-un sistem electronic. Eu nu am văzut în niciun regulament sau lege care să permită intervenţia în sistemul informatic. Acum îmi explic de ce anumite dosare ajung aleatoriu la aceiaşi judecători. E un fapt grav că anumite dosare sunt direcţionate către anumite complete. Eu am avut o situaţie la ÎCCj, alături de ceilalţi din dosar, în care cererile au ajuns, într-un fel sau altul, la acelaşi judecător. E vorba de Ionuţ Matei. Domnul Matei era prezent la aceste evenimente cu precădere.