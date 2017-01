Purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei, Mădălina Dobrovolschi : Preşedintele l-a chemat, la Palatul Cotroceni, pe Florian Coldea

„Aş vrea să fac câteva precizări legate de acest subiect mult discutat. Pot să confirm că preşedintele l-a chemat, ieri, la Palatul Cotroceni, pe domnul Florian Coldea. A existat această întâlnire. Nu am informaţii legate de conţinutul acestei discuţii. Nu vom face alte comentarii. Vorbim despre lucruri oficiale. Preşedintele deţine cele mai multe şi cele mai bune informaţii când sunt subiecte sensibile“, a explicat purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei, Mădălina Dobrovolschi.

Întrebată dacă preşedintele Klaus Iohannis a avut o întâlnire şi cu procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, Dobrovolschi a refuzat să răspundă.

Prim-adjunctul şefului Serviciului Român de Informaţii, generalul Florian Coldea, a fost pus la dispoziţia şefului SRI, Eduard Hellvig, în urma „dezvăluirilor” făcute de fostul deputat Sebastian Ghiţă. „Sunt analizate toate circumstanţele prezentate public, precum şi documentele puse la dispoziţie de general-locotenent Florian Coldea”, potrivit unui comunicat oficial al SRI. Sebastian Ghiţă este dat în urmărire.

Fostul deputat Sebastian Ghiţă a dezvăluit joi într-o nouă înregistrare difuzată de România TV, că a avut o legătura strânsă de prietenie cu generalul SRI Florian Coldea, cu care ar fi fost în vacanţe. Totodată, fostul parlamentar a arătat că „Binomul” Coldea - Kovesi l-ar avea „prizonier” pe preşedintele Klaus Iohannis, aflat sub ameninţarea unor dosare penale atât pe numele său, cât şi al soţiei sale, Carmen Iohannis.



„Am să mă concentrez azi pe legătura cu Florian Coldea. În ultima apariţie v-am prezentat mai multe date despre relaţiile cu Coldea şi Kovesi. Am să mă concentrez pe legătura cu Florian Coldea. La începutul lui 2010 în debutul lunii februarie am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Era înainte de congresul PSD şi am hotărât să mergem într-o vacanţă, într-o insulă exotică. Am stat împreună şi se poate verifica uşor, la Hilton Seychelles SPA. Dintr-o întâmplare am găsit acasă plicul cu facturile de la acel hotel. Am stat 10 zile şi îmi aduc aminte că îl rugam să-l ajute pe Ponta să câştige alegerile PSD, însă Coldea îmi spunea că Băsescu nu-l vrea pe Ponta. Diaconescu, Geoană, oricine, dar numai să nu ajungă Ponta la PSD a fost mesajul. Ştia preşedintele Băsescu ce ştia.”