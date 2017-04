Firea organizează concursurile „Cel mai frumos balcon“ şi „Cea mai frumoasă faţadă“. Bucureştenii sunt invitaţi să îşi cureţe balcoanele, ferestrele şi grădinile

"Dorim să-i încurajăm, să-i stimulăm pe bucureşteni, pe reprezentanţii asociaţiilor de proprietari şi ai societăţilor comerciale să participe la acest efort de ecologizare şi înfrumuseţare a oraşului demarând prin ARCUB un concurs cu premii constând în bani şi anumite obiecte de grădinărit, iar acest concurs se va referi la «Cea mai frumoasă faţadă», «Cea mai frumoasă curte», «Cel mai frumos balcon din Bucureşti», «Cea mai frumoasă fereastră». Noi am dat chiar şi un exemplu, am înfrumuseţat faţadă clădirii PMB cu mai multe jardiniere în care am aşezat, spun eu ceva ce se potriveşte pentru clădirea această, muşcate şi alte flori decorative. Am luat acest exemplu de la marile capitale ale lumii pe care le-am vizitat că jurnalist şi senator, mai puţin că primar general pentru că nu am avut timp, şi în care autoritatea locală îi încurajează pe cetăţeni în acest efort", a declarat primarul Gabriela Firea, la începutul şedinţei de marţi a Consiliului General.



"Ne dorim cât mai multe clădiri curate, împodobite cu flori şi plante decorative la ferestre, cu spaţii verzi aranjate, pomi îngrijiţi. Sperăm să ni se alăture cât mai mulţi bucureşteni, în acest demers, în urmă căruia vom avea nu doar un oraş mai frumos, ci şi mai verde, mai sănătos. Mai mult, într-una din şedinţele viitoare ale Consiliului General vom veni şi cu o propunere de stimulente financiare, respectiv reduceri la taxele şi impozitele locale, pentru cei care contribuie la aspectul plăcut şi ecologic al clădirilor din Bucureşti", a mai declarat primarul general.