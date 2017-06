Firea, la un an de mandat: Oraşul a prins viaţă. Am stopat contractele păguboase pentru Capitală. Ce ne propunem? Ne propunem să fie mult mai bine

”Acum un an, în data de 23 iunie, la aceeaşi oră, am depus jurământul în faţa bucureştenilor, le-am mulţumit pentru vot şi le-am promis că împreună, echipa social-democrată, cei şapte primari vom obţine rezultate pentru bucureşteni. Ne întâlnim astăzi, pentru că aşa am promis atunci, să punctăm activitatea acestui an. nu este un bilanţ. Un bilanţ se face la final de mandat. Dar pentru că am promis să spunem public în fiecare an ce s-a realizat, ce neîmpliniri avem, ce ne propunem pentru perioada următoare, iată-ne în faţa dumneavoastră”, şi-a început discursul Gabriela Firea.

Edilul a spus că, din punctul său de vedere, cea mai mare realizare a acestui an a fost aceea că au reuşit să deblocheze zeci de şantiere din Capitală. ”Oraşul a prins viaţă, acolo unde nu se lucra de aproape doi ani, s-a lucrat, s-au şi finalizat unele obiective de investiţii, altele sunt în curs de finalicare, iar acolo unde se lucra cu paşi de mels, ritmul s-a accelerat foarte mult”, a spus ea.

”De asemenea, o mare realizare a acestui an este aceea că am avut curajul să spunem stop contractelor păguboase pentru Capitală. Ani de-a rândul aceleaşi firme, aceleaşi câştigau toate licitaţiile din Bucureşti. Nu este normal. Mediul de afaceri este mult mai complex dezvoltat decât cele câteva firme agreeate atât la Primăria Capitalei, cât şi la primăriile de sector. Ne-am pus în minte să spunem stop şi am reuşit şi toţi şapte ne-am asumat riscuri imense pentru noi şi pentru familiile noastre şi nu exagerez când spun acest lucru”, a afirmat Gabriela Firea.

Primarul general a completat că au avut de asemenea curajul să ”stârpească” firmele căpuşă de la RADET şi RATB.

”În sfârşit, se lucrează acum transparent, pe proceduri, există obiectivitate, există un mediu economic sănătos. A fost greu. Acolo erau grupuri de interese transpartinice de ani de zile, familii de afaceri. Nu poţi să te pui cu toţi deodată, dar pentru că am promis în faţa dumneavoastră, ne-am asumat acest risc şi am reuşit”, a spus Firea.

Gabriel Firea a vorbit despre o altă ”mare realizare”, respectiv investiţia într-un domeniu vital - sănătatea: ”Cea mai mare alocare bugetară, 90 de milioane de euro, pentru cele 19 spitale ale municipalităţii şi pentru dotarea cabinetelor medicale şcolare, precum şi a celor stomatologice. Nu sunt primar care să vin din mediul medical, dar îi respect pe medici, este o profesie de credinţă, care nu poate fi făcută de oricine, şi trebuie să fim alături de ei, nu doar cu vorba, ci în special cu fapta”.

Ea a vorbit şi despre următoarele proiecte.

”Ce ne propunem? Ne propunem să fie mult mai bine, iar ca obiective de investiţii, vom construi în cel mai scurt timp vor demara procedurile, şase cartiere de locuinţe în cele şase sectoare ale Capitalei, pentru tineri, cazuri sociale şi locuinţe de serviciu. Vom demara de asemenea construirea unui mare spital metropolitan, care să fie conceput de la zero, cu toate circuitele la standarde europene. Vom construi şi vom moderniza creşe şi grădiniţe. Există un deficit mare în ceaa ce priveşte creşele şi grădiniţele în Capitală. Vom construi, dar şi vom amenaja acolo unde este cu putinţă, săli multifuncţionale pentru activităţi sportive şi pentru alte tipuri de evenimente”, a spus primarul general.

Gabriela Firea a mulţumit "puţinilor miniştri din fostul Guvern” care au susţinut activitatea municipalităţii.

Firea le-a mulţumit miniştrilor Carmen Dan, Alexandru Petrescu, Gabriel Petrea, Andreea Păstârnac, Petre Daea, Pavel Năstase şi Florian Bodog, care au fost prezenţi la evenimentul organizat de Primărie.