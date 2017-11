Eurodeputat PSD, atac dur la adresa Olguţei Vasilescu: Faptul că spui „tramvai“ în loc de „travail“ arată multe lucruri

„Faptul că pe Sorin Moisă nu-l ştie Olguţa Vasilescu, nici nu e o problemă (...) Discuţiile pe care le-ar putea avea depăşesc cu mult capacitatea de înţelegere a Olguţei Vasilescu. Faptul că spui «tramvai» în loc de «travail», spune multe lucruri. Se presupunea că dacă vine în PSD, te mai cizelează, dar n-a fost cazul pentru ea“, a declarat Cătălin Ivan, la Realitatea TV.

Racţia vine după ce Lia Olguţa Vasilescu l-a făcut pe Sorin Moisă „securist mititel“, în urma demisiei celui din urmă din PSD şi anunţarea apropierii de PPE.

„Eu am auzit prima oară de el atunci când sistemul îl dădea varianta de premier şi am raspuns unui post tv ca nu are cum pentru ca nu e nici măcar membru de partid. Asta pentru ca, repet, eu nu auzisem de el.", a scris Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook, la scurt timp după anunţarea demisiei de către Moisă.