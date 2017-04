Eugen Tomac: Amendamentele la Legea graţierii nu sunt ale PMP. Probabil vor fi depuse ca amendamente ale domnului Băsescu

”Vreau să fiu corect înţeles, deşi nu îmi este foarte uşor, dar vreau să fiu cât se poate de sincer. Eu, în calitate de lider al grupului PMP din Camera Deputaţilor, nu am văzut aceste amendamente. De altfel, în cadrul partidului nu am discutat despre aceste amendamente. Consider că aceste amendamente nu sunt ale PMP dacă ele vor fi depuse, le vom analiza şi noi cu foarte multă atenţie, dar, cel mai probabil, aceste amendamente dacă vor fi depuse, vor fi amendamente ale domnului preşedinte Traian Băsescu şi nu ale PMP”, a declarat joi liderul grupului deputaţilor PMP, Eugen Tomac.

El a precizat că săptămâna viitoare va fi convocat Consiliul Executiv Naţional al PMP în cadrul căruia se va discuta subiectul amendamentelor depuse de Traian Băsescu.

”Nu vreau să îmi fie interpretate altfel decât este cazul aceste afirmaţii pe care le fac. În clipa de faţă am vrut să subliniez foarte clar că nu sunt amendamentele PMP. Vom avea o discuţie în sânul partidului şi vom clarifica mult mai mult celelalte aspecte. Nu sunt genul de politician care să vină cu tot felul de afirmaţii neinspirate sau nepotrivite la adresa domnului preşedinte Traian Băsescu. Domnia sa are o experienţă vastă politică, probabil are motive deplin întemeiate pentru a face demersuri în calitate de senator, dar cu privire la acest subiect vreau să fiu foarte clar: ele nu au fost elaborate de noi şi nu le-am discutat până la această oră în sânul partidului”, a mai precizat Tomac.

Senatorul PMP Traian Băsescu a depus o serie de amendamente la Legea graţierii, prin care vor fi graţiate pedepsele de sub 10 ani, inclusiv, pe motiv că, în varianta actuală a proiectului, persoanele considerate "indezirabile" vor fi pedepsite mai aspru, şi se reduc la jumătate pedepsele pentru femeile condamnate pentru fapte fără violenţă, inclusiv pentru corupţie. Un alt amendament permite graţierea inclusiv a persoanelor condamnate pentru terorism.

Potrivit amendamentelor depuse de fostul preşedinte, obţinute de News.ro, "se graţiază în întregime pedepsele cu închisoare de până la 10 ani inclusiv aplicate de instanţa de judecată", faţă de termenul de 5 ani, cuprins în proiectul Guvernului.