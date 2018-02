Elena Udrea a fost exmatriculată de la Facultatea de Teologie. Care sunt cauzele eliminării

Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Vasile Stanciu, a declarat, joi că la masterul de Consiliere Pastorală şi Asistenţă Psihosocială toţi ceilalţi 16 foşti colegi ai Elenei Udrea continuă studiile.

"Doamna Elena Udrea a fost exmatriculată anul trecut în luna octombrie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă pentru că nu s-a prezentat la niciun examen la masterul de Consiliere Pastorală şi Asistenţă Psihosocială la care era înscrisă, iar conform procedurii s-a luat această decizie. Pentru că nu s-a prezentat la niciun exemen, mă îndoiesc că a fost şi la cursuri. La masterul respectiv, restul de 16 masteranzi înscrişi continuă studiile, cu excepţia doamnei Udrea", a declarat Stanciu pentru Mediafax.

Elena Udrea a participat în 7 octombrie 2016 la primul curs de master la Facultatea de Teologie a Universităţii "Babeş-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca, dezvăluind că a avut emoţii şi că s-a simţit ca în anii de facultate, ca o studentă oarecare.

"Am avut un prim curs de Psihologia religiilor, în cadrul masterului de Consiliere Pastorală şi Asistenţă Psihosocială, e interesant mai ales pentru cei care nu au făcut nici psihologie, nici religie, cum sunt eu. Mă bucur că am ales să vin la Cluj, la Facultatea de Teologie, am întâlnit oameni de la facultate, decanul, sunt oameni extraordinari, care contribuie la prestigiul universităţii. Nu este o zi complicată, este prima zi, vom mai avea cursuri până la ora 15. Mai avem Psihologia adolescentului, pentru o primă zi este o introducere în psihologie, binevenită. Mă bucur pentru această alegere, am avut ceva emoţii şi mă simt ca în anii de facultate. Am intrat în sala de curs, unde erau colegii din grupa de master şi am avut exact emoţia de acum 20 de ani, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Mă simt ca o studentă oarecare care vine la cursuri şi aşteaptă să îşi cunoască profesorii, colegii", a spus atunci Elena Udrea.

Aceasta a precizat că va veni la Cluj de câte ori vor fi cursuri pe care a ales să le urmeze, săptămânal sau când sunt obligatorii, iar în rest le va obţine pe mail.

"Masterul nu îl fac de dragul de a face, ci vreau să aprofundez acest domeniu pentru a-l folosi în mod temeinic şi ştiinţific, nu doar aşa, prin cunoştinţele dobândite de mine însămi. Nu mă mut cu chirie, nu stau decât o singură noapte în Cluj şi voi sta la prieteni sau la hotel. Nu am nevoie de dispensă de la procuror, pot să circul în România fără probleme", a subliniat aceasta.

Întrebată dacă va avea o ţinută sobră la cursuri, Elena Udrea a arătat că în afară de poze de pe plajă nu ştie când nu a avut o ţinută decentă.

"Oricum nu veneam la cursuri altfel decât în ţinută office", a menţionat deputatul.

Udrea a susţinut că este important ca despre religie şi credinţă să se vorbească şi în zonele publice, pentru persoane care nu ar ajunge să audă un astfel de subiect în mod normal, cum ar fi tinerii sau cei care au o activitate care nu are legătură cu biserica.

"Toată această atenţie şi interes din partea presei faţă de prezenţa mea la cursuri ajută şi foarte mulţi vor deveni interesaţi la rândul lor de aceste subiecte", a mai spus Elena Udrea.