După ce UE a avertizat că va da fonduri europene doar ţărilor unde se respectă statul de drept, Meleşcanu răspunde: „O încălcarea grosolană a principiilor UE“

"În legătură cu legarea fondurilor de alte elemente, din punctul meu de vedere, ar constitui o încălcare grosolană nu numai a prevederilor, dar şi a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, care au ca obiectiv fundamental solidaritatea şi asigurarea convergenţei între economiile statelor membre”, a spus Meleşcanu, întrebat despre mesajele transmise de Bruxelles, potrivit cărora alocarea de fonduri europene pentru anumite ţări ar putea fi influenţată de modificări în domeniul Justiţiei.

Ministrul de Externe a afirmat că fondurile europene sunt instrumente de creştere a convergenţei ţărilor membre UE, ci nu o "operă de caritate”.

"În mod evident, politica de fonduri de coeziune şi politica agricolă comună sunt instrumente pentru a creşte convergenţa dintre economiile ţărilor mai dezvoltate din Uniunea Europeană şi ţările noastre. Nu este, într-adevăr, niciun fel de operă de caritate şi vreau să vă spun foarte direct că la aproape tot ce priveşte fondurile Uniunii Europene contribuie şi România, contribuie şi Polonia, pe măsura puterilor noastre, dar sumele nu sunt deloc neglijabile”, a declarat ministrul român de Externe.

De asemenea, el a mai spus că România încurajează dialogul între Uniunea Europeană şi Polonia, criticată la Bruxelles pentru modificările legislative din justiţie.

Comisarul european pentru Justiţie Vera Jurova declara că este "foarte logic" ca, în condiţiile în care este vorba despre banii contribuabililor, să existe o garanţie în ceea ce priveşte un sistem judiciar independent şi respectarea statului de drept.

Comisarul european pentru Politici Regionale a confirmat că la Bruxelles se ia în calcul condiţionarea alocărilor de fonduri de respectarea statului de drept în ţările beneficiare. “Ceea ce se discută la ora actuală, şi nu este legat neaparat de România, este introducerea unei condiţionalităţi legate de acordarea de fonduri europene şi statul de drept. Dar asta după 2020. La ora actuală, eu nu am nicio prevedere legală prin care să nu acord fonduri europene. De pildă, într-un ziar german, am fost criticată pentru că am aprobat un proiect pentru extinderea metroului din Varşovia, având în vedere derapajele care există în acea ţară. Polonia, dacă ar merge la Curtea Europeană de Justiţie, ar câştiga”, a declarat comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Creţu, Europa FM.