Dragnea: Guvernul a adoptat un memorandum în care se decide începerea procedurii de mutare a ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim

„Dacă mai ţineţi minte am spus că din punctul meu de vedere că şi România trebuie să-şi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Informaţia a ieşit. Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentreu mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană. Suntem, practic, a doua ţară care mutăm ambasada. Mutarea va avea beneficii pentru România“, a declarat Liviu Dragnea, într-un interviu la Antena 3.

Surse guvernamentale au declarat pentru „Adevărul“ că premierul Viorica Dăncilă va pleca miercurea viitoare în Israel. „A mutat marţi şedinţa de guvern, iar miercuri va fi în Israel, pentru a purta primele discuţii cu premierul Benjamin Netanyahu despre mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim“, au declarat sursele citate pentru „Adevărul“.

În şedinţa de ieri a Executivului, Ministerul de Externe a prezentat chiar un proiect de Memorandum care viza mutarea Ambasadei. Sursele citate susţin că documentul a fost susţinut în şedinţa de Guvern de secretarul de stat George Ciamba, unul dintre apropiaţii lui Liviu Dragnea. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a refuzat să comenteze dacă Executivul a adoptat Memorandumul, în ciuda insistenţelor jurnaliştilor. Contactat de stiripesurse.ro, secretarul de stat în MAE, George Ciamba, a refuzat să comenteze: „Nu vreau să vorbesc despre asta“.