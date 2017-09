Dragnea, despre split TVA doar pentru firmele de stat: E mai rea decât TVA split general. Pe Eugen Teodorovici probabil funcţia îl tulbură foarte mult

„Nu am avut această onoare să vorbesc cu Eugen Teodorovici. Probabil o să am. În legătură cu acel vot (din COmisia de bugget - n.r.), o să am o discuţie si în CEX, şi în grupul parlamentar. Majoritatea parlamentară trebuie să susţină Guvernul, nu să-l blocheze“, a spus Liviu Dragnea, întrebat dacă a vorbit cu senatorul PSD Eugen Teodorovici după votul de ieri din Comisia de buget.

„Cred că la Teodorovici e o altă problemă. El a venit în primăvară şi mi-a spus că doreşte să devină preşedinte al Comisiei de buget, iar eu i-am rugat pe senatorii PSD să-l voteze. E o funcţie care poate să-l tulbure foarte mult“, a mai spus, ironic, Dragnea.

Comisia de buget din Senat a modificat marţi ordonanţa prin care Guvernul Tudose a introdus plata defalcată a TVA (split TVA) de la 1 ianuarie 2018, astfel încât aceasta să fie obligatorie doar pentru firmele care au contracte cu statul. Ulterior, comisia a decis şi eliminarea majorării accizei la carburanţi.

."S-au inspirat din Itala şi nu îşi dau seama care sunt efectele unei astfel de măsuri", a susţinut Dragnea, întrebat de ziaristi cum comenteaza decizia. "E mai rea decat TVA split general", a sustinut el

Decizia comisiei de buget poate fi întoarsă în plenul Senatului sau în Camera Deputaţilor.