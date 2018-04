Dragnea, despre refuzul lui Iohannis de a o revoca pe Kovesi: Nu nerevocarea în sine m-a deranjat. Sistemul a funcţionat rău şi a generat abuzuri

Liviu Dragnea a punctat faptul că are încredere în ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, va sesiza CCR în ceea ce priveşte refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca pe şefa DNA; Laura Codruţa Kovesi.

„Tudorel Toader e profesor universitar de drept, fost judecător, fost judecător al CCR, membru în Comisia de la Veneţia. Are o pregătire deosebită. Am încredere în argumentaţia acestui om. Îi acord tot sprijinul meu pentru demerusl pe care vrea să o facă. Dacă a anunţat că va sesiza CCR înseamnă că are argumente serioase şi solide. Nu o face din raţiuni personale, ci pentru că e convins de justeţea celor 20 de argumente din raportul său“, a declarat şeful PSD, Liviu Dragnea.

Preşedintele social-democraţilor a subliniat că nu a fost deranjat de faptul că Iohannis a refuzat revocare, ci de faptul că nu recunoaşte anumite „abuzuri“.

„Nu nerevocarea în sine m-a deranjat. Nu te poţi face că nu înţelegi gravitatea acestor dezvăluiri. Nu te poţi face că sistemul nu a funcţionat. A funcţionat rău şi a generat abuzuri. Nu ştiu ce raţiuni a avut preşedintele. Poate au fost electorale. A zis că ţine de oportunitatea politică“, a mai afirmat Dragnea.