Dragnea critică Parlamentul European pentru Tudorel Toader: Dacă era ministrul din Germania îl ţineau în sală şi nu îi dădeau microfonul?

"Era de aşteptat să nu fie lăsat (ministrul Tudorel Toader - n.r.) să ia cuvântul. Am auzit tot felul de explicaţii, că nu e în procedură, că nu se poate. Dacă era ministrul Justiţiei din Germania, de exemplu, nu era lăsat să ia cuvântul? Adică îl ţineau în sală şi nu îi dădeau microfonul când se vorbea despre Justiţie?”, a spus Dragnea.

El a mai susţinut că dezbaterea din Parlamentul European a fost una cu "foarte multe minciuni din partea unor europarlamentari români, care au ajuns acolo pe votul românilor şi care au minţit cu neruşinare”.

"Acolo am văzut foarte multe minciuni din partea unor europarlamentari români, care au ajuns acolo pe votul românilor şi care au minţit cu neruşinare. În acelaşi timp am văzut europarlamentari români buni patrioţi, care, cu mult curaj, cu foarte multă rigoare au explicat, de fapt, adevărul din România”, a continuat el.

De asemenea, liderul social-democraţilor a spus că au fost şi europarlamentari care au susţinut punctele de vedere ale celor care au susţinut legile Justiţiei în timpul dezbaterilor. "Am văzut şi europarlamentari din alte ţări care au susţinut punctul de vedere. Eu cred că ceea ce au gândit şi au vrut să monteze aceşti mincinoşi în Parlamentul European s-a întors împotriva lor”, a mai spus Dragnea.

Liderul PSD a mai susţinut că premierul Viorica Dăncilă nu a fost invitat la dezbatere, iar problema este că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a fost acolo şi nu a fost lăsat să vorbească. "Nu a fost invitată la această debatere din Parlamentul European. În acelaşi timp, întrebaţi-o pe ea. Problema nu era să meargă doamna prim-ministru. De ce nu a fost lăsat să vorbească ministrul Justiţiei?”, susţine acesta.

Întrebat cum comentează faptul că un eurodeputat socialist din PE l-a criticat pentru că este condamnat şi încă are funcţii publice, în condiţiile în care fac parte din aceeaşi familie politică, Dragnea a spus: "Eu am altă familie. Nu am familie în Europa”.