Daniel Dragomir, fost ofiţer SRI, cere arestarea lui Cezar Preda. Cum răspunde deputatul liberal

Nemulţumirea lui Daniel Dragomir este legată de declaraţiile pe care Cezar Preda, membru în Comisia parlamentară de control al SRI, le-a făcut, marţi seara, pentru Digi24, legate de faptul că Dragomir a indicat doar doi ofiţeri SRI care ar fi comis abuzuri, Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă . ”Domnul deputat Cezar Preda a încălcat regulamentele comisiei şi a comis o serie de infracţiuni care aduc atingere respectării secretului de stat care guvernează audierile din comisie. Eu mă aflu sub jurisdicţia Comisiei parlamentare de control a SRI, tot ceea ce am declarat la audieri are caracter secret de stat. Voi sesiza Comisia de control cu privire la aceste încălcări ale legii, mai ales că cea mai mare încălcare a legii este chiar prezenţa domnului deputat Cezar Preda în această comisie şi în Parlament”, a scris Daniel Dragomir, pe Facebook.

Fostul ofiţer SRI crede chiar că Cezar Preda ar trebui să fie arestat preventiv. „Se impune sesizarea de urgenţă a Parchetului General cu privire la infracţiunile grave comise public de domnul deputat. Se impune chiar ridicarea imunităţii acestuia şi reţinerea şi arestarea să preventivă. Faptele extrem de grave comise aduc atingere lucrărilor comisiei şi induc în opinia publică temerea că oricine poate ieşi public cu declaraţii din interiorul unor şedinţe secrete”, a afirmat Dragomir.

Replica lui Cezar Preda

Deputatul liberal i-a indicat lui Dragomir să mai citească legile pentru a vedea că nu s-a produs nicio încălcare a aestora. „L-as ruga pe dl Dragomir sa se consulte cu avocaţii înainte de a face declaraţii publice care îi pot submina statutul de expert pe care l-a cultivat asiduu. Şi i-aş atrage atenţia că, în repetate rânduri ceea ce pretinde atat de doct, că ar trebui sa fie discutat strict în cadrul Comisiei, se regăseşte la emisiunile de seară a căror vedetă a devenit de la o vreme domnia sa cu dezvăluiri senzaţionale, năucitoare care au fost aduse in prealabil la cunostinta mea si a colegilor mei din comisie”, precizat preda, într-un comunicat de presă.

Începutul disputei

Deputatul Cezar Preda (PNL), membru în Comisia de control al SRI, a afirmat, marţi, într-un interviu pentru Digi 24, că preşedintele Claudiu Manda are întrevederi separate cu persoanele care urmează să fie audiate.

Preda şi-a exprimat şi îndoielile cu privire la relevanţa afirmaţiilor lui Dragomir. ”E clar că, la un moment dat, ne vom despărţi, pentru că ceea ce a însemnat dorinţa domniei sale de a fi audiat şi ceea ce ar însemna pentru noi, comisia, de a afla lucruri care contravin legii de funcţionare a SRI şi modalităţile în care noi putem să stopăm aceste derapaje sau să luăm măsurile necesare s-au epuizat ca şi texte ale domnului Dragomir, din punctul meu de vedere. Eu cred că acum e deja un film care ţine opinia publică conectată la eventualele dezvăluiri ale domnului Dragomir. Cineva se foloseşte de această construcţie pentru a avea alte obiective, nu le înţeleg”, a spus deputatul PNL.

În acest context, Preda a menţionat că ofiţerii SRI despre care a spus Dragomir că ar fi comis abuzuri sunt Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă.