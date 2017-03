Dan Mihalache, replică dură la adresa unei studente care i-a luat un interviu: Eu nu aş mai angaja-o nici măcar ca taxator de bilete

„O domnişoară, Maia Bondici, studentă la o facultate de jurnalism, a publicat un text care vizează persoana mea şi aş vrea să fac unele precizări. Am tratat acest interviu mai degrabă de pe poziţia de profesor, fost ziarist şi specialist în analiză politică în raport cu un student. Am crezut că doreşte să înveţe din experienţa mea. Poate de aceea mi-am permis să-i dau anumite sugestii. Discutia, la care au asistat si colaboratorii mei, a fost civilizata. Desi mi s-a parut deplasata atitudinea de a imi da mie lectii.”, şi-a început ambasadorul mesajul pe Facebook.

În continuare, Mihalache a declarat că „povestea construită” de Maia este departe de realitate şi o acuză pe fată de lipsă de bun simţ şi deontologie, mai ales când cineva îţi „acordă timp şi încredere”. De asemenea, ambasadorul a vorbit şi despre notorietatea pe care o poate aduce un asemenea gest, dar care pe termen lung costă.

„De aici şi până la story-ul construit de studentă este o cale lungă. Mi se pare că ceea ce a făcut este complet lipsit de bun simţ şi de deontologie. După această poveste, nu aş mai angaja-o ca reporter sau redactor, nici macar ca taxator de bilete... Sunt lucruri care se fac şi lucruri care nu se fac atunci când cineva îţi acordă timp şi încredere. Desigur, a instrumenta asemenea atacuri poate crea notorietate pe termen scurt. Va invata si domnisoara ca pe termen lung asemenea gesturi au costuri”, a spus Dan Mihalache în continuarea mesajului.

La sfârşit, diplomatul a făcut şi o glumă sarcastică cu privire la acuzaţiile fetei că acesta ar fi „deasupra legii”, prin faptul că pe parcursul interviul ar fi fumat, aspect ce este interzis prin legislaţia britanică.

„PS: Pentru curioşi: de luni de zile fumez ţigări marca IQOS, permise de lege. Nu orice scoate fum este neapărat ilegal”, a spus ambasadorul român la sfârşitul mesajului.

„Tu eşti doar mesagerul. Nu mă interesează câtuşi de puţin ce vorbesc cu tine.”, spunea Dan Mihalache în interviu luat de Maia Bondici

Mesajul lui Dan Mihalache, prin care o critică pe Maia, vine la câteva zile după ce studenta a publicat pe Facebook cum a decurs un interviu ştiintific pe care i l-a luat diplomatului român la Londra. Maia l-a acuzat în mesaj că pe parcursul interviului, care s-a derulat la Ambasada României din Londra, a fumat tot timpul, cu toate că legea interzice asta.

„Domnia sa m-a întâmpinat trăgând ostentativ din ţigară, în timp ce se legăna pe scaunul de la birou. În Anglia nu este legal să fumezi în astfel de instituţii. Chiar dacă Ambasada României beneficiază de imunitate, imobilul misiunii diplomatice se află, totuşi, sub jurisdicţia legislativă a statului acreditar şi, de altfel, nici în România nu se mai fumează în instituţiile publice. La tine acasă faci ce vrei, dar oriunde altundeva, se presupune că respecţi legea. Dar e ok, domnia sa pare că e deasupra legii”, spunea Maia în mesajul publicat pe Facebook.

De asemenea, fata îl acuză pe ambasadorul că a tratat-o cu lipsă de respect şi cu o „răutatea omenească fără motiv”, în contextul în care interviul era un „proiect în favoarea românilor din Anglia”

„Nu am înţeles de ce ambasadorul României la Londra nu ar vrea sa susţină un astfel de proiect în favoarea românilor din Anglia. Nu am înţeles de ce în momentul în care te întâlneşti cu cineva, trebuie să te asiguri ca ei iţi ştiu poziţia prin faptul ca îi priveşti de sus în timp ce tragi din ţigară, spunându-i explicit că el nu are nici un rol important prin ceea ce face”, a spus studenta în acelaşi mesaj.

În finalul mesajului în care a povestit experienţa interviului, Maia şi-a exprimat revolata faţă de „aroganţa, nesimţirea, indolenţa şi lipsa de respect” a ambasadorului.

„Nici o avere sau poziţie pe lumea asta nu iţi poate justifica aroganţa, nesimţirea, indolenţa şi lipsa de respect. Oricât de bogat ai fi, că eşti regina, sau un ambasador, trebuie să rămâi umil şi respectuos, în special faţă de oamenii tăi”, a concluzionat Maia Bondici.