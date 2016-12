Culisele şedinţei PSD. Cum a ajuns Liviu Dragnea să-l propună pe Sorin Grindeanu premier

Liderul PSD Liviu Dragnea a făcut primul pas înapoi în disputa cu preşedintele Klaus Iohannis şi a anunţat numele noului premier propus de PSD: Sorin Grindeanu. „Poate se descoperă că este agent KGB, poate se descoperă că a omorât pe cineva. Eu sper că această propunere să fie luată în serios de preşedintele Klaus Iohannis“, a spus Liviu Dragnea, cu trimitere la faptul că Sevil Shhaideh, prima propunere a PSD pentru funcţia de premier, a fost repsinsă de Klaus Iohannis după ce presa a scris că soţul său a susţinut regimul Bashar al-Assad, dictatorul sirian acuzat de crime împotriva umanităţii. Totuşi, numele lui Sorin Grindeanu a fost o surpriză, în contextul în care actualul preşedinte al CJ TImiş e şcolit la Academia SRI, iar cu doar o zi înainte Liviu Drganea lăsa de înţeles că nu va propune ca premier un social-democrat care a avut legături cu Sistemul. „Vă garantez că orice altă propunere din PSD făceam în afară de Sevil Shhaideh, sau poate cu 2-3 excepţii care au trecut pe la o anumită academie (Academia SRI - n.r.), era găsit că încă de la grădiniţă avea simpatii Al Qaeda“, spune Liviu Dragnea, ironic. Întrebat, ieri, cum de s-a răzgândit peste noapte, Liviu Drganea a spus: „Trebuie să separăm apele dintre servicii şi partid. Cred că va fi sănătos pentru toată lumea“. De asemenea, întrebat dacă are vreo legătură cu serviciile secrete sau dacă are dosar penal, Sorin Grindeanu a răspuns: „Nici, nici“.

Culisele propunerii

Surse din PSD au declarat pentru „Adevărul“ că Sorin Grindeanu a aflat direct în şedinţă că el va fi alesul lui Liviu Dragnea. De altfel, chiar Liviu Dragnea a fost cel care l-a propus, oficial, în faţa partidului, pe Grindeanu pentru Palatul Victoria. „Liviu ne-a spus că Sorin e loial partidului, ne-a mai spus că îl preferă pe el pentru că are siguranţa că nu va crea un pol de putere în partid“, au relatat sursele citate. Practic, Dragnea s-a asigurat că Sorin Grindeanu nu-i va sufla partidul când va ajunge să deţină puterea.

De altfel, Sorin Grindeanu a recunoscut că va avea „o relaţie de subordonare faţă de Liviu Dragnea“ atât timp cât va conduce Guvernul. Şi e foarte probabil să rămână în fruntea Executivului puţin timp, mai exact câteva luni, până când Legea de funcţionare a Guvernului, care interzice unui condamnat penal să facă parte din Guvern, va fi modificată de majoritatea PSD din Parlament. De altfel, Liviu Dragnea a recunoscut că ţinteşte încă la şefia Guvernului. „Nu pot să renunţ pe viaţă la intenţia de a fi premier, pentru că mi s-ar părea o prostie. Oricine de aici poate ajunge premier la un moment dat. Nu am renunţat la această idee, vă spun foarte cinstit“, a admis liderul PSD.

Propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premierul PSD a fost votată aproape în unanimitate: a existat o singură abţinere, Codrin Ştefănescu, care ar fi preferat ca partidul să nu se mai încruce cu „iepuri“ politici, ci să-l desemneze premier direct pe Liviu Dragnea, în ciuda legii care îi interzice accesul în Guvern. De asemenea, liderii PSD din teritoriu au convenit că în cazul în care preşedintele Klaus Iohannis îl va refuza şi pe Sorin Grindeanu să declanşeze procedura de suspendare. Însă e puţin probabil ca şeful statului să-l respingă pe Grindeanu, întrucât o asemenea decizie ar adânci criza politică şi i-ar şubrezi funcţia. ;

Am avut în minte tot varianta Shhaideh, dar mi-a spus că a primit ameninţări cu moartea şi nu mai poate merge înainte în acest război. Propunerea noastră este Sorin Grindeanu. Poate până mâine se descoperă că este agent KGB. Liviu Dragnea, preşedinte PSD



Apreciez foarte clar şi fără niciun fel de echivoc că un al doilea răspuns negativ ar fi un gest suicidal al preşedintelui. Atunci, singura soluţie care ne rămâne la îndemână, este, desigur, declanşarea procedurii de suspendare. Călin Popescu Tăriceanuco-preşedinte ALDE

Liderii ALDE se contrazic

Co-preşedinţii ALDE, Călin Popescu Tăriceanu şi Daniel Constantin, au ieşit într-o conferinţă de presă pentru a saluta nominalizarea de către PSD a lui Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier, dar nu s-au putut pune de acord dacă au fost consultaţi înaintea deciziei, cum susţine Tăriceanu, sau doar au luat act de decizia PSD, aşa cum a spus Constantin. „Am luat act de decizia pe care conducerea PSD a luat-o astăzi. Am apreciat în cadrul şedinţei pe care am avut-o la sediul ALDE decizia pe care domnul preşedinte Liviu Dragnea a luat-o astăzi. Este o decizie plină de înţelepciune”, a apreciat Daniel Constantin. „Anunţul pe care l-a făcut preşedintele PSD, Liviu Dragnea, vine după îndelungi discuţii şi consultări reciproce pe care le-am avut în cursul zilei de ieri şi de astăzi”, a susţinut, la rândul său Călin Popescu Tăriceanu.

Întrebat cum a fost până la urmă, au luat act sau s-au consultat, Tăriceanu l-a contrazis pe Constantin. „Nu, nu am luat act. Cred că am fost foarte clar, v-am spus că am avut o consultare ieri, astăzi, înainte de a începe şedinţa pe care noi am avut-o. Ne-am consultat şi am luat o decizie în comun“, a precizat Călin Popescu Tăriceanu. ALDE va vota alături de PSD Guvernul Grindeanu, în cazul în care Klaus Iohannis va accepta propunerea social-democraţilor.

Reacţia Opoziţiei

Raluca Turcan, preşedinte interimar PNL: „Propunerea PSD de prim-ministru marchează înfrângerea lui Liviu Dragnea în interiorul partidului. După încercarea lui Liviu Dragnea de a guverna România pe persoană fizică, prin interpuşi, partidul a trebuit să improvizeze o formulă pentru a mai salva din eşecul major înregistrat în ultimele zile“.

Siegfried Mureşan, prim-vicepreşedinte PMP: „Principalul atribut pe care Dragnea il caută la candidatul pentru poziţia de prim-ministru este să fie slab. Eu spun că prim-ministrul ţării noastre trebuie sa fie corect, competent, credibil, să cunoască problemele ţării, să ştie şi să vrea să le rezolve.

De 20 de ani în partid

Sorin Grindeanu este născut în 5 decembrie 1973, la Caransebeş, este absolvent al Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică, Secţia Informatică (1992 - 1997), apoi, timp de un an, a urmat studii aprofundate, specializarea Baze de Date, Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică, Secţia înformatică.

În 1999 a avut o bursă Tempus pe o perioadă de 3 luni la Universitatea Bologna - Italia, în domeniul statistică socială, iar în 2001 a făcut specializări în domeniul : Educaţia adulţilor la Institutul für Erwahscnenbildung din Frankfurt - Germania, Universidade de Aveiro, Portugalia, Metropolitan Leeds University, Marea Britanie.

În perioada octombrie 1998 - octombrie 2000 a fost preparator la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, apoi timp de un an a fost asistent la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, din noiembrie 2001până în ianuarie 2004 a fost director la Direcţia pentru Tineret şi Sport Jud. Timiş, în următorii trei ani a deţinut funcţia de director general adjunct la Delpack Invest SRL, timp de câteva luni, în 2008, a fost director SC Ahm Smart SRL, iar din iunie 2008 până la alegerea ca deputat a fost viceprimar la Primăria Timişoara.

Scurt mandat de ministru

În 2012, acesta a fost reales deputat, fiind membru al Comisiei de control parlamentar al SRI în perioada 2013-2014. În 2013, Grindeanu a urmat un Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională în domeniul Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică, la Academia Naţională de Informaţii, potrivit „România Curată“. În perioada decembrie 2014- noiembrie 2015, Sorin Grindeanu a ocupat funcţia de ministru pentru Societatea Informaţională.

În anul 1996, Grindeanu s-a înscris în PDSR, care ulterior a devenit PSD, ocupând mai multe funcţii. Din anul 1998 până în 2001 a fost vicepreşedinte la organizaţia de tineret a PSD Timiş, din 2002 a fost membru în Biroul Executiv judeţean al PSD Timiş şi membru în Consiliul Naţional al TSD. În anul 2003 a fost ales preşedinte executiv al PSD Timiş, iar în 2005 a fost ales preşedinte al PSD Timişoara şi prim-vicepreşedinte al PSD Timiş. În anul 2015 a fost ales preşedintele PSD Timiş, funcţie pe care o ocupă şi în prezent.

Cât de bogat este

Potrivit declaraţiei sale de avere, Sorin Grindeanu are împreună cu soţia sa, Mihaela, două terenuri intravilane, unul în comuna Giroc cumpărat în anul 2005 de 503 mp şi altul cumpărat în anul 2011, de 270 mp, în Timişoara. Soţia lui Grindeanu mai deţine un teren intravilan de 2,8 ha în comuna Banloc din judeţul Timiş.

Familia Grindeanu mai deţine şi o casă în comuna Giroc din juudeţul Timiş, potrivit celei mai recente declaraţii de avere postată pe site-ul Consiliului Judeţean Timiş. Locuinţa a fost construită în anul 2007.

La capitolul autoturisme, Grindeanu a trecut în declaraţia de avere un motociclu ATV pe care l-a cumpărat în anul 2009. În luna martie a.c., actualul lider al PSD Timiş a vândut un apartament cu suma de 30.000 de euro. Sorin Grindeanu a acordat şi două împrumuturi, unul de 83.000 de lei şi altul de 20.000 de euro către o societate comercială la care soţia sa este acţionar. El are si un credit contractat în anul 2007, scadent în anul 2035, în valoare de 44.868 euro.

La venituri, Grindeanu a trecut indemnizaţia de 7.610 lei de la Parlamentul României, 86.228 lei salariul ca ministru şi 8 lei venituri şi dobânzi. Pe lângă veniturile soţiei, în declaraţia de avere a social- democratului apare şi o donaţie de 10.000 de euro de la tatăl său, Nicolae Grindeanu.