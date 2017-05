Cristian Buşoi îşi anunţă azi candidatura la şefia PNL

La mijlocul lunii aprilie, Cristian Buşoi vorbea, la Adevărul Live, despre o posibilă candidatură la şefia PNL. Eu voi lua o decizia foarte curând. Am aşteptat să văd dacă am susţinerea organizaţiei din care fac parte. Am discuţii cu mulţi dintre colegii mei din PNL pentru a vedea care e soluţia cea mai bună. Sunt două soluţii anunţate, mai sunt două-trei soluţii potenţiale. Dacă reuşim să gândim o formulă care să răspundă exigenţelor spuse mai devreme, va fi câştigătoare“, spunea liderul liberal.

n vârstă de 39 de ani, Buşoi a absolvit în 2003 Facultatea de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila” Bucureşti, ulterior completându-şi studiile la Colegiul Naţional de Apărare, unde a avut lucrarea de absolvire „Reforma serviciului militar în România”, la Facultarea de Drept din Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti şi la Institutul Diplomatic Român.

În 2010, şi-a luat doctoratul în sănătate publică şi management sanitar, la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara.

Între 2003 şi 2007, Cristian Buşoi a profesat ca medic, iar din 2009, ca notar public, la un cabinet din Bucureşti.

Originar din Drobeta Turnu Severin, Buşoi a intrat în politică în 1996, fiind până în 1998 vicepreşedinte fondator al Organizaţiei Tineretului Naţional Liberal (TNL) Mehedinţi, potrivit CV-ului de pe site-ul CNAS.

Între 24 aprilie 2007 – decembrie 2007 a reprezentat România în Parlamentul European. A fost apoi reales în alegerile din 2007, 2009, 2014 pentru alte mandate de europarlamentar