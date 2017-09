Cosmin Guşă: Gestul preşedintelui Iohannis privind Ucraina va schimba regulile din regiune

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat, la emisiunea Jocuri de Putere de la Realitatea TV, că gestul preşedintelui Klaus Iohannis de a anula vizita oficială în Ucraina şi de a refuza vizita la Bucureşti a şefului Parlamentului de la Kiev, va rearanja jocurile din regiune şi va influenţa şi discuţia cu "fraţii de peste Prut".

În plus, susţine acesta, gestul lui Iohannis contribuie la căderea „în derizoriu” a imaginii regimului de la Kiev.

„Pot spune, fără teama de a greşi: în primul rând, din punct de vedere internaţional, preşedintele Iohannis consolidează rolul de jucător la frontieră pe un stil şi o motivaţie de tip euroatlantic, într-o zonă foarte agitată şi nu poate fi contestat nici măcar de cei din partea eurasiatică sau de Moscova. În ochii românilor arată, în sfârşit, după o perioadă de pauză sau acalmie, că îi pasă, că îşi doreşte să joace, că se gândeşte nu doar la ţară, dar şi la naţiunea mai mare, translatează o stare de spirit de tip solidaritate la nivel naţional. Din când în când, Iohannis face nişte gesturi care arată că se pricepe foarte bine la "încărcătura" hainei prezidenţiale. De aceea stă şi atât de bine în sondaje, fără să facă exhibiţii din punct de vedere electoral la televizor.

Din acest moment, inclusiv discuţia, pe cale de consecinţă, cu fraţii noştri de peste Prut se va modifica substanţial, pentru că se va modifica substanţial, pentru că acolo va avea cel mai mare ecou acest gest al lui Iohannis, în Republica Moldova care se mişcă haotic şi o Moldova extrem de nerecunoscătoare gesturilor de prietenie şi frăţie pe care le face România".

Fostul consultant politic a sugerat că decizia oficialilor români va avea consecinţe în această regiune, caracterizată de o serie de conflicte îngheţate, iar principalul efect va fi resimţit de regimul preşedintelui Poroşenko.

„"Un astfel de gest, pe un astfel de subiect, făcut de un preşedinte, este de natură să reazimuteze jocurile, chiar în regiune. Simbolistica refuzului de a merge în vizită şi simbolistica de a nu primi un oficial parlamentar în România este ceva care, în această zonă agitată, care într-un fel manageriază un conflict...Să nu uităm că în Ucraina este un război mocnit şi că Poroşenko şi regimul său au beneficiat de toată asistenţa de tip euroatlantic, de parteneriat şi înţelegere, într-o luptă pe care dânsul a avut-o, a fost crezut că este de bună credinţă, dar, de fapt, după părerea mea şi a altora, s-a vândut pentru un regim de putere personală”.

Cosmin Guşă a subliniat că gestul preşedintelui Iohannis va avea un ecou puternic pe plan internaţional, fapt ce va arată Occidentului adevărata faţă a regimului de la Kiev.

„Pe de altă parte, arată, în plan internaţional arată poza adevărată a regimului din Ucraina. Putin îl prezenta acum 10 zile, apropo de aşa zisul naţionalism al lui Poroşenko, că e atât de naţionalist pe cât de multe conturi offshore are în afară pe spatele consumatorului din Ucraina. Într-adevăr, domnul Poroşenko are majoritatea averii în conturi offshore. Deci imaginea regimului din Ucraina, odată cu acest gest devine una derizorie în plan internaţional şi veţi vedea cum vor comenta agenţiile de presă internaţionale acest gest, încărcat cu o puternică simbolistică, într-o perioadă în care Europa chiar îşi face planuri ce şi cu cine poate negocia în Ucraina şi dacă mai are rost să negocieze acolo, pentru că de fapt Ucraina se preface că se bate cu Rusia şi este, de fapt, un regim de putere personală similar cu regimul rusofilului preşedinte care acum se ascunde în Rusia".