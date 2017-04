PSD nu renunţă la Comisia de anchetă privind alegerile din 2009. „Nu ne suprapunem peste ancheta Parchetului“

Preşedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Eugen Nicolicea, nu a dorit să explice ce obiective rămân astfel comisiei, spunând că publicul, dacă e interesat, va putea parcurge comunicatul oficial. Amendamentul privind obiectivele Comisiei de anchetă a fost propus de preşedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Eugen Nicolicea. El a fost votat de PSD, ALDE şi UDMR, în timp ce PNL şi USR s-au împotrivit.

„Pentru a nu mai exista niciun fel de confuzie am făcut un amendament în care se precizează foarte clar că obiectul comisiei nu poate să constituie cercetarea în zona infracţiunii de abuz în serviciu şi de falsificare a documentelor electorale, infracţiune de care nu am prea auzit, în aşa fel încât să nu ne suprapunem peste ancheta făcută de către Parchet. Doar în Regulamentul Camerei se vorbea că este interzisă o astfel de suprapunere, am precizat în mod expres că nu intrăm în această zonă, prin urmare nu mai avem niciun motiv să blocăm adoptarea hotărârii", a explicat Nicolicea.