Ciucu, despre convocarea neaşteptată a Consiliului General: Trebuie să votez pentru ceva echivalent cu bugetul Ploieştiului şi am 21 de ore ca să văd ce e acolo

„Aflu de la presă, care-mi cere să comentez ceva, că Gabriela Firea a convocat mâine Consiliul General. N-am fost convocat ca de obicei, prin telefon sau SMS. Caut în e-mail şi găsesc convocarea primită vineri, la ora 18.00.Am 21 de ore să aflu şi să studiez ceea ce este pe ordinea de zi. N-aş fi avut nici atât dacă nu aflam de la ziarişti. Bine că n-am plecat în concediu“, a scris pe contul său de Facebook, Ciprian Ciucu.

Consilierul liberal a subliniat şi faptul că acest vot pe bugetul RATB are loc în penultima zi lucrătoare, cu toate că ar trebui să existe o dezbatere. Trebuie să votez mâine imensul buget al RATB. Ca să vă dau un ordin de mărime, bugetul RATB este cam cât bugetul Ploieştiului. Deci eu mânie trebuie să votez pentru ceva echivalent cu bugetul Ploieştiului şi am 21 de ore ca să văd ce e acolo. Plus încă alte vreo 9 puncte şi ele cam dubioase“, a mai afirmat Ciprian Ciucu.