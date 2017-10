Ce spune Dragnea despre petrecerea dată de colegi în ziua în care se împlinesc doi ani de la Colectiv. „În continuare se foloseşte moartea acelor copii“

„N-a fost dată în cinstea zilei mele de naştere. Ziua mea a fost sâmbătă.Eu m-am născut pe 28 octombrie. Am şi eu o zi. În fiecare luni, colegii deputaţi se întâlnesc la Floreasca pentru socializare. Am înţeles că e şi ziua lui Gabriel Petrea. Mai mult decât să spun că am fost aici nu pot să spun mai mult. Dar văd că şi acum, după după doi ani de zile, în continuare se foloseşte moartea acelor copii“, a declarat Liviu Dragnea, luni seară, după o întâlnire la Vila Lac 1 cu liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu.

Liderul PSD a precizat faptul că la rugat pe premier să adopte o ordonanţă de urgenţă prin care să prelungească termenul referitor la acordarea de ajutoare financiare celor răniţi în incendiul de la Colectiv.





Anterior, şeful Comisiei de muncă din Camera Deputaţilor, Adrian Solomon, a declarat că deputaţii şi senatorii PSD vor participa la un eveniment prilejuit de ziua liderului social-democrat.

„Suntem cu toţii, membrii grupului, invitaţi alături de domnul preşedinte la o întâlnire prilejuită de ziua domniei sale, fapt care ne posibilitatea să-i spunem direct «La mulţi ani»“, a declarat Solomon, citat de stiripesurse.ro