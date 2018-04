Ce calcule şi-a făcut Cioloş: întâi candidează la europarlamentare, apoi formează Guvernul în 2020

„Vrem să fie un partid de masă şi să-i reprezinte pe toţi cei care până acum au considerat că n-are rost să se amestece în politică sau că politica nu e pentru ei, că societatea trebuie condusă de alţii şi care în sfârşit, după ce s-a întâmplat în ultimii ani şi mai ales anul trecut, au înţeles că trebuie să se implice", a declarat Cioloş la RFI.

Fostul premier a confirmat că se va înscrie în cursa pentru europarlamentare. „Lucrurile astea o să le discutăm în partid, după ce partidul va fi înfiinţat, dar personal, da, îmi doresc acest lucru. Am tot fost acuzat în ultima vreme că nu mi-am asumat până acum niciodată o candidatură şi în condiţiile acestea, am spus că dacă intru în politică, voi candida la primele alegeri, oricare ar fi ele. Deci în măsura în care primele alegeri vor fi alegeri europarlamentare şi cu atât mai mult cu cât am o experienţă pe domeniul acesta, dacă în partid vom considera că asta e o soluţie bună şi că pot să aduc un plus, voi candida”, a mai spus fostul prim ministru.

Dacian Cioloş a vorbit şi despre obiectivul pentru viitoarele alegeri parlamentare, care în România vor avea loc în 2020, precizând că speră ca după scrutinul legislativ să preia puterea şi să formeze Guvernul: „Şi această candidatură o s-o integrăm într-o abordare mai largă, pentru că obiectivul nostru este ca în 2020 la alegerile parlamentare, după alegerile parlamentare din 2020, să putem fi parte a guvernării, să putem forma un Guvern”.

Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătăţii, a scris, luni dimineaţă, pe Facebook, că în primele 48 de ore de la anunţarea depunerii actelor pentru noul partid, aproape 32.000 de persoane s-au înscris ca susţinători ai RO+, iar dintre aceştia aproape 20.000 şi-au declarat dorinţa de a fi membri de îndată ce RO+ va primi confirmarea de înregistrare din partea Tribunalului Bucureşti.